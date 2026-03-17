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Denuncia por trapitos: el municipio registró más de 9 mil actas en 2025

La Secretaría de Control y Convivencia relevó los seis distritos. Solo en el distrito centro ya suman más de 1.300 desde 2025 a la fecha. Los llamados al 911 por cuidacoches crecieron un 15 por ciento entre el año pasado y 2026

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

17 de marzo 2026 · 06:10hs
Los trapitos tuvieron un relevamiento hecho por el municipio en 2025: se labraron más de 9 mil actas por diversas incidencias.

Los trapitos tuvieron un relevamiento hecho por el municipio en 2025: se labraron más de 9 mil actas por diversas incidencias.

Mientras la Legislatura santafesina se encamina nuevamente a darle tratamiento a un proyecto que impone sanciones y hasta arrestos para la actividad de trapitos, un informe del municipio y la estadística del 911 revelan una radiografía de los reclamos ciudadanos por esta compleja problemática. El año 2025 cerró según los registros municipales con más de 9 mil actas por esta problemática que engloba maniobras extorsivas, coacción pero también esconde un costado de la marginación social de quienes deambulan por las calles buscando ayuda para subsistir. A su vez, los llamados registrados en el 911 se incrementaron un 15 por ciento entre el año pasado y lo que va de 2026.

El nivel de incidencias registrados al Munibot, línea gratuita 147 o a la página del municipio viene en franco ascenso desde 2024. Los datos de 2025 así lo reflejan: fueron 1.245 reclamos en los seis distritos (a través de la línea 147 o el Munibot o la página del Ejecutivo), 754 cuidacoches identificados, 9.090 actas y 202 cuidacoches demorados de los cuales 156 fueron en eventos masivos.

>>Leer más: El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Las zonas "rojas" de trapitos

Además, de la estadística y el salto cuantitativo en relación a 2024, el informe elaborado por la Secretaría de Control y Convivencia estableció un mapa de las reincidencias en la actividad en la que los damnificados marcan situaciones extorsivas o violentas por parte de los denunciados.

cuidacoches1

Hay 16 sectores "priorizados": Parque Independencia, Parque España, avenida Belgrano, avenida Francia, barrio Agote (incluido el Hospital Centenario), La Florida, avenida Alberdi, avenida Pellegrini, bulevar Oroño, costa central, Pichincha, Echesortu, barrio Hospitales y bulevar Avellaneda. Las actas arrojaron, además, centenares de cuidadores identificados por los agentes del Ejecutivo.

Cuadra por cuadra, el mapa del municipio

En el relevamiento, Control y Convivencia detectó las cuadras más conflictivas. Por ejemplo, en el distrito centro: Oroño del 1300 al 2400, Pellegrini del 600 al 1300, España al 700, Salta al 2300, Alvear del 600 al 900, Santiago y Jujuy, Francia y Urquiza, Rioja del 500 al 1600, avenida del Huerto al 1000, Dante Alighieri 2000 al 2400 (parque Independencia), Güemes al 2200, Belgrano al 500, Tucumán al 1800 y Sarmiento al 800.

>>Leer más: El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

En el distrito norte, se identificaron especialmente Carrasco del 2000 al 2600, Alberdi y Vélez Sarsfield, Alberdi y Génova, Carrasco y Galicia, Pintor Musto al 200 y Warnes al 1900. En el distrito noreste, Colombres al 1600, Eva Perón y Tarragona; y Eva Perón y Wilde. En el distrito oeste, San Nicolás y Presidente Perón, y Provincias Unidas y 27 de Febrero. En el sudoeste, Francia al 3500, Oroño al 3200 y Jorge Cura al 2300. Y en el sur, Gaboto al 1100, Garay al 1000, Eudoro Díaz al 1000, San Martín al 4100 y Lamadrid y avenida San Martín.

Datos de la Secretaría de Control

Ahora bien, si se rastrean hasta la actualidad los reclamos ciudadanos por la problemática de cuidacoches, se estableció que en 2025 se hicieron a razón de tres operativos diarios (1.095 en total) con 1.790 actas labradas y 2.020 cuidacoches demorados. En lo que va de 2026 ya se llevan registrado más de 204 y 13 detenidos. Desde el año pasado a la fecha se totalizan 215 trapitos que fueron advertidos por los agentes. Y en esta línea de tiempo se recepcionaron en el distrito centro 1.280 quejas de automovilistas, 146 en el distrito norte, 13 en el noroeste, 13 en el oeste, 18 en el sudoeste, y 112 en el sur.

>>Leer más: Los trapitos coparon Pellegrini y cobran $1000 para estacionar en la zona: "Hay que poner límites"

Llamados al 911

En lo que respecta al cierre del año 2025 y comienzo del 2026, la tasa de crecimiento de llamados al 911 donde se "peinó" el ítem con incidencias donde hay participación de trapitos creció entre el 10 y 15 por ciento al mes.

De estos datos se obtiene que en un 58 por ciento de estos llamados los ciudadanos refieren "desorden", en un 18 por ciento "amenazas", 11 por ciento "violencia o agresión física", 4 por ciento "robo consumado o en grado de tentativa", 4 por ciento "persona sospechosa", 2 por ciento "persona armada", 1 por ciento "daño" y 1 por ciento "tenencia o consumo de drogas".

Cabe destacar que los últimos cuatro meses cuentan con un condimento de "temporada". La llegada del verano y la multiplicación de eventos genera más movimiento en la calle. También hay que sumarle la problemática social de quienes deambulan sin rumbo fijo y buscan algún "rebusque" cuidando autos para la subsistencia cotidiana.

Las llamadas al 911 en Rosario plantean un promedio mensual que asciende a las 300 por estos motivos. En la progresión se ve que en octubre pasado hubo 272 reclamos, noviembre con 473 y diciembre con 510. Es decir, un incremento del 87,5 por ciento que plantea un "quiebre" en toda la serie.

En lo que va del 2026 los valores mensuales están por encima del promedio: enero con 463 y febrero con 364. En la comparativa interanual enero y febrero de 2025 contra 2026, fue para el primer mes del año de 46 por ciento de variación anual ascendente y para febrero de un 58 por ciento.

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Expectativa en la Legislatura

La semana pasada, el Senado santafesino tuvo a consideración en el recinto de sesiones un proyecto del senador por el Departamento Rosario, Ciro Seisas, en el que se plantea la modificación parcial al Código de Convivencia provincial para que la actividad de cuidacoches sea declarada prohibida en todo el territorio santafesino. Y faculta a su vez a la policía a actuar de oficio en cumplimiento de esta normativa en la que se prevén sanciones, multas y hasta arresto de 5 a 15 días ante reincidencias.

La iniciativa fue sometida a modificaciones para incorporarle con mayor grado de detalle, un sistema de contención social y de tratamiento en el consumo problemático de sustancias a quienes ejerzan esta actividad.

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