La Argentina campeona sale a la cancha para vivir un mundo de sensaciones

En la Argentina donde todo es complicado, donde el mango no alcanza, donde es necesario hacer malabares para alcanzar un mínimo de dignidad en medio de la subsistencia, el fútbol. Hoy el fútbol, a nivel selección por supuesto, es un verdadero oasis, en el que el brillo de los buenos resultados no decae. Este equipo que lo último que hizo fue ganar la Copa América, en Estados Unidos, tendrá la chance de jugar su primer partido en suelo argentinos. O mejor dicho, los argentinos (unos pocos, claro), tendrán la posibilidad de ver a esta selección que definitivamente enamoró. No estará Lionel Messi, por lesión, y ya no estará para jugar Ángel Di María, aunque para Fideo hay un último acto en cancha, que será de apenas pocos minutos, en el homenaje de despedida que se le preparó especialmente y por el cual Fideo voló desde Europa, donde decidió continuar su carrera. Ah, en el medio, un partido por Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile (a las 21) con vistas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que será una mera excusa.