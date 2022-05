Kylian Mbappé tras rechazar a Real Madrid: "Antes de tomar la decisión hablé con Lionel Messi"

"Real Madrid no es un equipo que necesita convencerme, es un honor poder llegar a jugar para ellos, pero tras el comienzo complicado de temporada, hemos ido a más junto a Leo Messi y Neymar y es así como queremos afrontar los próximos objetivos. Antes de tomar la decisión hablé con Leo Messi y Neymar y me dijeron que era una elección personal y pasara lo que pasara lo respetarían", sostuvo Mbappé en una parte de la conferencia.

El francés elogió a Messi y Neymar, pero también dejó un mensaje para Di María: "Es un placer de jugar con grandes jugadores como Neymar y Messi. Fue un año difícil. Messi justo llegó y Neymar ha tenido lesiones. Di María es una leyenda del club. Estoy encantado de jugar con él durante cinco años. Lo que tengo que decirle es muchas gracias y mucha suerte".

El atacante, que estuvo acompañado en la conferencia por el presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, también dijo que "no hemos hablado hasta el final de dinero. Lo más importante era el proyecto deportivo. Sólo hemos hablado del contrato y de los derechos de imagen al final, unos minutos".

"La decisión la tomé la semana pasada, pero no le dije nada a mis compañeros y el club quería que guardara silencio. Tengo mucho respeto por el Madrid y les agradezco todo su esfuerzo. Han hecho todo lo posible para hacerme feliz y les estoy agradecido. He aprendido a mirar justo delante de mí, hoy firmo un nuevo contrato y espero que sea mi mejor elección. Es una nueva era y no sé qué pasará en el futuro. No sé que pasará en tres años", concluyó.

El atacante se convertirá en el mejor pago del mundo ya que pasará a ganar un total de 100 millones de euros de forma anual (brutos) más un plus de nada menos que 300 millones de euros por tan solo firmar su contrato con el club de la capital francesa.