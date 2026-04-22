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Romina Diez respaldó la eliminación de las Paso: "Los partidos políticos deben hacerse cargo de sus internas"

La diputada nacional por Santa Fe se manifestó a favor de la reforma electoral del oficialismo. El proyecto de ley incluye la iniciativa Ficha Limpia

22 de abril 2026 · 18:20hs
Romina Diez se manifestó a favor de la eliminación de las elecciones Paso

Romina Diez se manifestó a favor de la eliminación de las elecciones Paso

Romina Diez, diputada nacional de La Libertad Avanza, se pronunció en favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), iniciativa anunciada por el presidente Javier Milei. A través de su cuenta de la red social X, la legisladora sostuvo que esos comicios "se financian con el bolsillo de todos los argentinos" y cuestionó su "utilidad" dentro del sistema electoral.

Diez planteó que las Paso terminan "siendo un mecanismo costoso para resolver disputas internas de los partidos políticos". "Que cada espacio ordene sus candidaturas como mejor le sirva, sin hacer pagar a la gente ese costo”, expresó, en línea con la postura del oficialismo nacional, quien elevó al Congreso el proyecto de reforma electoral que propone, entre sus principales puntos, la eliminación de las Paso, modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos y volver a discutir Ficha Limpia.

El eje central del planteo pasa por el gasto público. Según la diputada, eliminar las primarias permitiría un ahorro superior a los 200 millones de dólares, una cifra que podría destinarse a otras prioridades. "Es sentido común: menos gasto para la política, más respeto por la gente", remarcó.

Las declaraciones de Diez se alinean con la visión del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades cuestionó el sistema de primarias por considerarlo "ineficiente y oneroso". "La discusión no es sólo económica, sino también política: sostener las Paso distorsiona la competencia electoral y traslada a toda la sociedad un costo que debería ser asumido por las propias estructuras partidarias" agregó la diputada nacional.

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>> Leer más: Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso

"Debemos achicar el gasto político y redefinir las reglas del juego electoral. Los partidos políticos deben hacerse cargo de sus internas", cerró Romina Diez.

La reforma electoral del oficialismo

El presidente Javier Milei anunció mediante sus redes sociales que el oficialismo envió al Congreso una reforma electoral que busca eliminar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso). Además, el proyecto de ley incluye la iniciativa Ficha Limpia, la cual fue rechazada en el Senado en mayo de 2025.

"Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las Paso: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta", expresó Milei en su cuenta de X, y agregó: "Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo".

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En particular, las Paso fueron creadas en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las elecciones quedaron instauradas a través de la sanción de la ley Nº 26.571.

Asimismo, el presidente adelantó modificaciones en el esquema de financiamiento político, en sintonía con el recorte del gasto estatal y los cuestionamiento a los recursos públicos destinados a la actividad partidaria.

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