Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Funcionarios del gobierno se reunieron con diputados de distintos bloques. Buscan darle media sanción en la sesión de este jueves

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó con el gobierno nacional un convenio que inyecta fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Con mayoría en la Cámara de Diputados, Unidos busca darle media sanción a la ratificación del acuerdo entre el Estado nacional y Santa Fe por el flujo de la deuda de la Ansés con la Caja de Jubilaciones de la provincia .

Con este objetivo , este miércoles funcionarios del Ejecutivo provincial se reunieron con diputados de distintas bancadas, para dar detalles del convenio que el gobernador Maximiliano Pullaro suscribió hace dos semanas con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

Participaron del encuentro el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares ; la secretaria de Legal y Técnica de la provincia, Julia Tonero, y la responsable de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Alicia Bercero.

“Fue una muy buena reunión”, dijo a La Capital uno de los principales referentes parlamentarios de la alianza que nuclea a la UCR, el socialismo, el PRO y otros espacios políticos.

Según relataron, legisladores de distintos bloques les preguntaron a los funcionarios de la Casa Gris por los términos del acuerdo, cómo se había llegado a ese monto y qué significaba la suspensión de los plazos procesales en el juicio que Santa Fe mantiene con el Estado nacional.

Obligación constitucional

Según la Constitución provincial, le corresponde a la provincia aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación, con otras provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con otros Estados, entes públicos o privados extranjeros y organismos internacionales.

Es una cláusula que ya figuraba en la Constitución de 1962, y que los convencionales de 2025 decidieron mantener y ampliar.

Como se trata de un proyecto sobre tablas, Unidos necesita que otros bloques habiliten el tratamiento sin dictamen. “Estamos trabajando para sacarlo”, dijo una de las principales espadas de la alianza de gobierno.

image Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

En la bancada oficialista —que cuenta con 28 de las 50 bancas de la Cámara— creen que la oposición se guarda los discursos más políticos para la sesión de este jueves.

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Por ejemplo, creen que el perottismo buscará diferenciarse con los bonos que recibió el gobierno de Omar Perotti durante el Frente de Todos como parte del pago de la deuda previsional.

Otros, deslizan, harán “populismo” y macharán con un aumento de las jubilaciones provinciales.

El acuerdo por la deuda con la Caja de Jubilaciones

El 7 de abril, Pullaro y Pettovello firmaron un acuerdo por fondos para la Caja de Jubilaciones por la deuda que mantiene el Estado nacional con Santa Fe.

Según el convenio suscripto en Buenos Aires, el Estado nacional pagará a Santa Fe 120.000 millones de pesos. Ese monto se abonará en doce cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos desde mayo hasta abril de 2027.

El monto es por el flujo a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Es un compromiso que el Estado nacional tiene por ley desde los pactos fiscales de comienzos de la década de 1990.

Sin embargo, a comienzos del gobierno de Javier Milei el Estado nacional cortó a cero el envío de fondos.

En paralelo, continúa la discusión por la deuda histórica que tiene la Nación con Santa Fe por no haber traspasado su Caja de Jubilaciones. Según la provincia, se ubica entre 1,5 y 2 billones de pesos.

"Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos. Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que la Nación debe aportar por ley a la provincia por la Caja de Jubilaciones", expresó el jefe de la Casa Gris.

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En paralelo, el entendimiento abrió un período de “conciliación” por el stock adeudado entre 2022 y 2025. Si hay acuerdo por el monto a cancelar se discutirán formas de pago, que incluirían como opción el régimen de extinción de obligaciones recíprocas que puso en marcha la Nación a fines de 2024.

A la provincia le interesa como parte de pago terrenos en Puerto Norte y la cesión de proyectos paralizados del plan Procrear.

Además, en el convenio se plasma que los juicios paralelos por el stock de deuda y el del flujo mensual que viene transitando con Nación se suspenden en el marco de las negociaciones por 180 días.