La Capital | Política | jubilaciones

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Funcionarios del gobierno se reunieron con diputados de distintos bloques. Buscan darle media sanción en la sesión de este jueves

22 de abril 2026 · 19:54hs
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó con el gobierno nacional un convenio que inyecta fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. 

Prensa gobierno de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó con el gobierno nacional un convenio que inyecta fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. 

Con mayoría en la Cámara de Diputados, Unidos busca darle media sanción a la ratificación del acuerdo entre el Estado nacional y Santa Fe por el flujo de la deuda de la Ansés con la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Con este objetivo, este miércoles funcionarios del Ejecutivo provincial se reunieron con diputados de distintas bancadas, para dar detalles del convenio que el gobernador Maximiliano Pullaro suscribió hace dos semanas con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Participaron del encuentro el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares; la secretaria de Legal y Técnica de la provincia, Julia Tonero, y la responsable de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Alicia Bercero.

“Fue una muy buena reunión”, dijo a La Capital uno de los principales referentes parlamentarios de la alianza que nuclea a la UCR, el socialismo, el PRO y otros espacios políticos.

Según relataron, legisladores de distintos bloques les preguntaron a los funcionarios de la Casa Gris por los términos del acuerdo, cómo se había llegado a ese monto y qué significaba la suspensión de los plazos procesales en el juicio que Santa Fe mantiene con el Estado nacional.

Obligación constitucional

Según la Constitución provincial, le corresponde a la provincia aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación, con otras provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con otros Estados, entes públicos o privados extranjeros y organismos internacionales.

Es una cláusula que ya figuraba en la Constitución de 1962, y que los convencionales de 2025 decidieron mantener y ampliar.

Como se trata de un proyecto sobre tablas, Unidos necesita que otros bloques habiliten el tratamiento sin dictamen. “Estamos trabajando para sacarlo”, dijo una de las principales espadas de la alianza de gobierno.

image
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

En la bancada oficialista —que cuenta con 28 de las 50 bancas de la Cámara— creen que la oposición se guarda los discursos más políticos para la sesión de este jueves.

>> Leer más: Deuda previsional: por qué la Ansés le debe a Santa Fe

Por ejemplo, creen que el perottismo buscará diferenciarse con los bonos que recibió el gobierno de Omar Perotti durante el Frente de Todos como parte del pago de la deuda previsional.

Otros, deslizan, harán “populismo” y macharán con un aumento de las jubilaciones provinciales.

El acuerdo por la deuda con la Caja de Jubilaciones

El 7 de abril, Pullaro y Pettovello firmaron un acuerdo por fondos para la Caja de Jubilaciones por la deuda que mantiene el Estado nacional con Santa Fe.

Según el convenio suscripto en Buenos Aires, el Estado nacional pagará a Santa Fe 120.000 millones de pesos. Ese monto se abonará en doce cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos desde mayo hasta abril de 2027.

El monto es por el flujo a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Es un compromiso que el Estado nacional tiene por ley desde los pactos fiscales de comienzos de la década de 1990.

Sin embargo, a comienzos del gobierno de Javier Milei el Estado nacional cortó a cero el envío de fondos.

En paralelo, continúa la discusión por la deuda histórica que tiene la Nación con Santa Fe por no haber traspasado su Caja de Jubilaciones. Según la provincia, se ubica entre 1,5 y 2 billones de pesos.

"Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos. Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que la Nación debe aportar por ley a la provincia por la Caja de Jubilaciones", expresó el jefe de la Casa Gris.

>> Leer más: El gobierno está decidido a eliminar las Paso y activa la búsqueda de votos

En paralelo, el entendimiento abrió un período de “conciliación” por el stock adeudado entre 2022 y 2025. Si hay acuerdo por el monto a cancelar se discutirán formas de pago, que incluirían como opción el régimen de extinción de obligaciones recíprocas que puso en marcha la Nación a fines de 2024.

A la provincia le interesa como parte de pago terrenos en Puerto Norte y la cesión de proyectos paralizados del plan Procrear.

Además, en el convenio se plasma que los juicios paralelos por el stock de deuda y el del flujo mensual que viene transitando con Nación se suspenden en el marco de las negociaciones por 180 días.

Noticias relacionadas
Luego de que Salmain haga su defensa, la Comisión de Acusación estará en condiciones de resolver si avanza con la imputación.

El Consejo de la Magistratura de la Nación citó a un juez federal de Rosario

La Casa Rosada activa la mesa de negociación con la intención de buscar los apoyos políticos necesarios.

El gobierno está decidido a eliminar las Paso y activa la búsqueda de votos

Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en la industria tecnológica y militar de EEUU.

Javier Milei se reunirá nuevamente con Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Causa Adorni: el hijo de la jubilada confirmó que acordaron un pago extra de 65.000 dólares

Ver comentarios

Las más leídas

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Lo último

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

La pobreza infantil es el drama estructural más grave del país y afecta al 53,6 % de los niños, niñas y adolescentes
Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente
Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones
Policiales

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Romina Diez contra las Paso: Los partidos deben hacerse cargo de sus internas
Política

Romina Diez contra las Paso: "Los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer
Información General

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Kudelka tras el choque: Lo importante es que los chicos de la moto están bien

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Ovación
Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

El día que Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

El día que Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

Policiales
Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

La Ciudad
Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga
La Ciudad

Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba
OVACION

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento
la ciudad

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas
La Región

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias
La Ciudad

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias

Comercios del interior: Van doce meses consecutivos de caída en las ventas
La Ciudad

Comercios del interior: "Van doce meses consecutivos de caída en las ventas"

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe
La Región

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento
La Región

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial
La Ciudad

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli
POLICIALES

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad
La Ciudad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado
La Ciudad

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Por Martín Stoianovich
Policiales

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política
Información General

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa
Ovación

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero
Economía

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero

Es perverso: la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas
Salud

"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial
La Ciudad

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial