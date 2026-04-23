Reunión de padres en Rosario Central en medio de la preocupación por las denuncias en inferiores

Un grupo de entre 15 y 20 adultos participaron de un encuentro a puertas cerradas en la Ciudad Deportiva. Duró más de una hora y tras el encuentro ninguna de las partes quiso hablar con la prensa

Ciudad Deportiva de Rosario Central este jueves por la tarde

Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

Mientras crece la preocupación por las denuncias de situaciones de violencia entre menores en divisiones infantiles , este jueves por la tarde se realizó una reunión en la Ciudad Deportiva de Rosario Central - en Granadero Baigorria - con la participación de un grupo de padres.

Según pudo saber La Capital en el lugar, entre 15 y 20 adultos ingresaron al predio minutos después de las 15 por la puerta principal . Algunos lo hicieron a pie y otros en vehículos particulares. Ninguno de los presentes accedió a brindar declaraciones a la prensa ni antes ni después.

Mientras se desarrollaba el encuentro, la actividad en la Ciudad Deportiva continuaba con normalidad. Se observó el ingreso de chicos de otras categorías para sus entrenamientos habituales, sin alteraciones visibles en la dinámica del lugar.

Tampoco estuvo confirmada la presencia de representantes la Defensoría de Niñez de Santa Fe a partir de la denuncia conocida en las últimas horas.

Expectativa por definiciones

La reunión se produce en un momento de alta sensibilidad para la institución, luego de que trascendiera una presentación que advierte sobre presuntas situaciones de violencia entre menores en una categoría formativa.

Por el momento, no se informaron medidas oficiales ni resoluciones surgidas del encuentro, mientras crece la expectativa entre las familias por definiciones institucionales sobre cómo se abordará el caso.

>> Leer más: Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Desde el club, hasta ahora, no hubo pronunciamientos públicos.