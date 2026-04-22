La Capital | Policiales | Narcomenudeo

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a banda investigada tras un crimen

Es la madre de un recluso imputado por narcomenudeo, parte de una familia investigada tras el asesinato de Gabriel "Chiquillo" Saucedo a comienzos de abril

22 de abril 2026 · 19:43hs
Benteveo al 700

Benteveo al 700, las calles de barrio Gráfico son un enclave del narcomenudeo. 

Una mujer de 47 años fue detenida este miércoles por su presunta relación con una investigación por narcomenudeo y a la vez con un homicidio reciente en la zona oeste de Rosario. El procedimiento se realizó en Benteveo al 700, en el sector del barrio Gráfico conocido como “la toma de Magaldi”, a pocas cuadras de donde el 8 de abril pasado fue asesinado Gabriel “Chiquillo” Saucedo.

La aprehendida tiene 47 años y se llama Analia Liliana I., con domicilio en el lugar donde se realizó el operativo. Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la vivienda de la mujer en el marco de una causa a cargo del fiscal Franco Carbone. La misma investiga la presunta infracción a la ley de microtráfico en un sector de la ciudad signado por la violencia ligada a la venta minorista de drogas.

Leer más: El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda ligada al narcomenudeo en el barrio Gráfico

A su vez la mujer tiene relación con los sospechosos del crimen de Chiquillo Saucedo, ocurrido hace dos semanas en Tero al 9800, a pocas cuadras de la toma de calle Magaldi donde se realizó el operativo este miércoles. El hombre de 33 años fue asesinado a balazos tras una discusión ocasional, pero los allegados a la víctima indicaron que hacía tiempo había un conflicto con personas vinculadas al narcomenudeo que resultaron señaladas como instigadores del ataque.

Narcomenudeo y violencia

El operativo de este miércoles se llevó a cabo a partir de la orden de captura dictada el 18 de abril contra Analía Liliana I. En ese contexto se la buscó por distintos domicilios y finalmente la hallaron en inmediaciones de una de las viviendas que registraba la pesquisa. Los agentes de la PDI la vieron junto a varias personas y cuando la identificaron confirmaron que se trataba de la persona buscada.

La misma vivienda, indicaron fuentes policiales, ya había sido allanada tras el crimen de Saucedo. No solo por la investigación iniciada tras el homicidio sino también por denuncias que vinculaban al narcomenudeo a la familia de la mujer ahora aprehendida. El fiscal Franco Carbone solicitó que, tras la identificación de la mujer, quede demorada hasta que se confirme la orden de detención.

>> Leer más: Crímenes en "barrio Fantasma": cadáveres en bolsas, torturas y dominio territorial

Analía I. es la madre de Brian “Gringo” Itre, un joven que está preso en la cárcel de Piñero y en septiembre pasado fue imputado por narcomenudeo en la misma zona donde se realizó el operativo este miércoles. En el barrio aseguran que esta familia, con banca de otro recluso ligado al narcotráfico, ganó poder al desplazar al histórico clan Villalba, otra familia ligada al comercio de drogas y con varios integrantes asesinados o presos. Según trascendió, Brian Itre sería imputado por extorsión en la misma causa por la que fue detenida su madre.

El crimen de Chiquillo

Gabriel Osvaldo “Chiquillo” Saucedo, un carrero de 33 años, fue asesinado a balazos el 8 de abril pasado. Al día siguiente sus familiares contaron a La Capital que el origen inmediato del crimen fue una pelea entre mujeres. "Mis dos hermanas y mi cuñada fueron al kiosco a comprar para cocinar. Viene esta gente y se empezaron a hacer las malas con mis hermanas. Se pelearon mano a mano pero después fueron a buscar a toda su banda", describió una allegada a Chiquillo.

Esa banda de la que habló serían los familiares del recluso Brian Itre. "Chiquillo a vos te voy a hacer dar un par de tiros", dicen que le dijo la madre de este joven, es decir la mujer detenida este miércoles, al hombre que finalmente resultó asesinado. Aseguran que hizo esas amenazas mientras mantenía una videollamada con su hijo preso. "Más tarde estábamos en la vereda y aparecieron dos en bici y dos corriendo, que estaban encapuchados y empezaron a tirar", relató la testigo. "Después tiraron contra Chiquillo, que estaba en el baldío de enfrente y le dieron en la cabeza", agregó.

>> Leer más: Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida en 2023 por una banda narco que copó el barrio Gráfico

En aquel rincón que implica el barrio Gráfico, donde priman los asentamientos precarios y terrenos que fueron tomados en los últimos años, se comenta que la banda de Brian I. ganó territorio desde principios de 2025. Fue a fuerza de enfrentamientos con los Villalba, un clan que fue desplazado a otros barrios ante el asesinato de varios de sus miembros y la caída en prisión de otros. La familia de Chiquillo, vecina de uno de los puntos de venta, realizó denuncias a partir de hechos violentos que podían comprometer al vecindario. Esa "batida" pudo acelerar una bronca que creció con el tiempo y finalmente pasó a mayores con el asesinato de Chiquillo.

Noticias relacionadas
La sucursal del Banco Nación de San Pedro. La maniobra se descubrió en un arqueo preventivo y fue confirmada en una auditoría interna. 

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

En varias ocasiones se registró la venta de drogas en la cárcel de Piñero.

Cárcel de Piñero: condenan a 12 años a un recluso que vendía marihuana y cocaína en la prisión

El juicio por reiterados incidentes de violencia de género comenzó el lunes en el Centro de Justicia Penal.

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó

Junio de 2022. El auto de Peladito Ramírez en la escena del crimen que le atribuyen a Fran Riquelme. 

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Ver comentarios

Las más leídas

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Lo último

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

La pobreza infantil es el drama estructural más grave del país y afecta al 53,6 % de los niños, niñas y adolescentes
Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente
Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones
Policiales

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Romina Diez contra las Paso: Los partidos deben hacerse cargo de sus internas
Política

Romina Diez contra las Paso: "Los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer
Información General

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Kudelka tras el choque: Lo importante es que los chicos de la moto están bien

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Ovación
Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

El día que Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

El día que Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

Policiales
Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

La Ciudad
Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga
La Ciudad

Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba
OVACION

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento
la ciudad

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas
La Región

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias
La Ciudad

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias

Comercios del interior: Van doce meses consecutivos de caída en las ventas
La Ciudad

Comercios del interior: "Van doce meses consecutivos de caída en las ventas"

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe
La Región

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento
La Región

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial
La Ciudad

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli
POLICIALES

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad
La Ciudad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado
La Ciudad

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Por Martín Stoianovich
Policiales

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política
Información General

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa
Ovación

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero
Economía

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero

Es perverso: la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas
Salud

"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial
La Ciudad

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial