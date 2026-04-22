Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a banda investigada tras un crimen

Una mujer de 47 años fue detenida este miércoles por su presunta relación con una investigación por narcomenudeo y a la vez con un homicidio reciente en la zona oeste de Rosario. El procedimiento se realizó en Benteveo al 700, en el sector del barrio Gráfico conocido como “la toma de Magaldi”, a pocas cuadras de donde el 8 de abril pasado fue asesinado Gabriel “Chiquillo” Saucedo.

La aprehendida tiene 47 años y se llama Analia Liliana I., con domicilio en el lugar donde se realizó el operativo. Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la vivienda de la mujer en el marco de una causa a cargo del fiscal Franco Carbone. La misma investiga la presunta infracción a la ley de microtráfico en un sector de la ciudad signado por la violencia ligada a la venta minorista de drogas.

A su vez la mujer tiene relación con los sospechosos del crimen de Chiquillo Saucedo, ocurrido hace dos semanas en Tero al 9800, a pocas cuadras de la toma de calle Magaldi donde se realizó el operativo este miércoles. El hombre de 33 años fue asesinado a balazos tras una discusión ocasional, pero los allegados a la víctima indicaron que hacía tiempo había un conflicto con personas vinculadas al narcomenudeo que resultaron señaladas como instigadores del ataque.

Narcomenudeo y violencia

El operativo de este miércoles se llevó a cabo a partir de la orden de captura dictada el 18 de abril contra Analía Liliana I. En ese contexto se la buscó por distintos domicilios y finalmente la hallaron en inmediaciones de una de las viviendas que registraba la pesquisa. Los agentes de la PDI la vieron junto a varias personas y cuando la identificaron confirmaron que se trataba de la persona buscada.

La misma vivienda, indicaron fuentes policiales, ya había sido allanada tras el crimen de Saucedo. No solo por la investigación iniciada tras el homicidio sino también por denuncias que vinculaban al narcomenudeo a la familia de la mujer ahora aprehendida. El fiscal Franco Carbone solicitó que, tras la identificación de la mujer, quede demorada hasta que se confirme la orden de detención.

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Analía I. es la madre de Brian “Gringo” Itre, un joven que está preso en la cárcel de Piñero y en septiembre pasado fue imputado por narcomenudeo en la misma zona donde se realizó el operativo este miércoles. En el barrio aseguran que esta familia, con banca de otro recluso ligado al narcotráfico, ganó poder al desplazar al histórico clan Villalba, otra familia ligada al comercio de drogas y con varios integrantes asesinados o presos. Según trascendió, Brian Itre sería imputado por extorsión en la misma causa por la que fue detenida su madre.

El crimen de Chiquillo

Gabriel Osvaldo “Chiquillo” Saucedo, un carrero de 33 años, fue asesinado a balazos el 8 de abril pasado. Al día siguiente sus familiares contaron a La Capital que el origen inmediato del crimen fue una pelea entre mujeres. "Mis dos hermanas y mi cuñada fueron al kiosco a comprar para cocinar. Viene esta gente y se empezaron a hacer las malas con mis hermanas. Se pelearon mano a mano pero después fueron a buscar a toda su banda", describió una allegada a Chiquillo.

Esa banda de la que habló serían los familiares del recluso Brian Itre. "Chiquillo a vos te voy a hacer dar un par de tiros", dicen que le dijo la madre de este joven, es decir la mujer detenida este miércoles, al hombre que finalmente resultó asesinado. Aseguran que hizo esas amenazas mientras mantenía una videollamada con su hijo preso. "Más tarde estábamos en la vereda y aparecieron dos en bici y dos corriendo, que estaban encapuchados y empezaron a tirar", relató la testigo. "Después tiraron contra Chiquillo, que estaba en el baldío de enfrente y le dieron en la cabeza", agregó.

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En aquel rincón que implica el barrio Gráfico, donde priman los asentamientos precarios y terrenos que fueron tomados en los últimos años, se comenta que la banda de Brian I. ganó territorio desde principios de 2025. Fue a fuerza de enfrentamientos con los Villalba, un clan que fue desplazado a otros barrios ante el asesinato de varios de sus miembros y la caída en prisión de otros. La familia de Chiquillo, vecina de uno de los puntos de venta, realizó denuncias a partir de hechos violentos que podían comprometer al vecindario. Esa "batida" pudo acelerar una bronca que creció con el tiempo y finalmente pasó a mayores con el asesinato de Chiquillo.