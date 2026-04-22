Arnaldo Sialle: "Estoy muy feliz de volver a Central Córdoba", afirmó el nuevo técnico charrúa

Sialle firmó su contrato y este jueves conducirá la primera práctica del plantel de Central Córdoba. Debutará el lunes contra Sportivo Barracas

“Se hizo esperar, pero el día llegó”. Al borde de la emoción, Arnaldo Sialle habló con Ovación instantes después de estampar la firma que lo convirtió en el nuevo entrenador de Central Córdoba. El técnico, que será presentado al plantel en la mañana de este jueves en el Gabino Sosa y debutará el lunes ante Sportivo Barracas, confesó: “Estoy muy feliz”.

“Vuelvo al lugar donde me retiré como futbolista. Desde ese momento empecé a trabajar como técnico, hace más de 30 años. Mi regreso se hizo esperar pero, gracias a Dios, el día finalmente llegó”, comentó el director técnico.

Sialle sostuvo que Central Córdoba es “una parte muy importante” de su vida y se mostró agradecido por el hecho de que el club fuera a buscarlo tras la salida de Daniel Teglia y Diego Acoglanis. “Vuelvo a un lugar muy querido”, sintetizó.

El entrenador confesó que está ansioso por empezar a trabajar con el plantel charrúa. “A Córdoba siempre lo seguí, sabía cómo le iba en los torneos y ahora se dio la oportunidad de dirigirlo”, comentó.

También hizo una mención especial a Omar Vicente, el actual presidente del club de Tablada, y a su padre, a quien conoce desde hace años. “Me pone feliz que Omar esté al frente del club y que, con dirigentes jóvenes, tenga ganas de llevar al club a los primeros lugares en la AFA”, aseveró.

CH2 Marcelo Bustamante / La Capital

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La larga experiencia de Sialle

Sialle, o Cacho a secas, es un entrenador con una larguísima experiencia en el fútbol del ascenso. Pasó por Brown (Madryn, en tres períodos distintos), San Martín (Mendoza), Unión (Sunchales), Independiente Rivadavia, Guaraní (Paraguay), Talleres, San Martín (Tucumán), Cipolletti, Atlanta, Mitre (Santiago del Estero), Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro, Olimpo, Comunicaciones y Flandria.

El flamante entrenador de Central Córdoba conquistó cuatro veces el viejo Torneo Federal A, con Independiente Rivadavia, Brown (Madryn), Talleres y Mitre (Santiago del Estero).

Sialle trabajó en Flandria hasta hace un par de semanas, de donde se fue en medio de una situación atípica: el equipo enfrentaba a Real Pilar por el torneo de la Primera B y el técnico tuvo un pico de presión en el entretiempo que obligó a trasladarlo de urgencia a un sanatorio. Estuvo internado unas horas y le dieron el alta, pero inmediatamente después el club comunicó que lo despedía.

CH3 La dirigencia de Central Córdoba. Marcelo Bustamante / La Capital

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Los equipos donde jugó

Mucho antes, como futbolista, Sialle se formó en Central Córdoba, pasó por Newell’s (donde fue dirigido por Marcelo Bielsa) y luego se fue al exterior, donde jugó en Irapuato y Caracas.