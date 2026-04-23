Crimen en Empalme Graneros: el sospechoso ya había sido condenado por balear a un vecino.

Uno de los dos detenidos como sospechoso del crimen de Matías Diep Asep , ocurrido la noche del miércoles en la zona noroeste de Rosario, tiene una condena cumplida por un intento de homicidio ocurrido en 2014. La Fiscalía había pedido 20 años de prisión pero finalmente la sentencia fue de 9 años de cárcel.

Matías Diep Asep, de 27 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca de las 23.30 del miércoles en Cullen al 1200 bis, barrio Empalme Graneros. Una versión preliminar indica que previo al ataque la víctima mantuvo una discusión con el homicida, que luego del hecho se dio a la fuga.

Una testigo reconoció al presunto agresor y con esa información la policía logró detener a un sospechoso. Se trata de Pablo Marcelo B., de 50 años, quien fue aprehendido poco después del hecho en la intersección de Génova y Cullen cuando iba en una moto. Más tarde desde el Ministerio de Seguridad confirmaron la detención de otro posible involucrado en el hecho, identificado como Mariano A.

Sospechoso con antecedentes

Pablo Marcelo B., el principal sospechoso por el crimen de Matías Diep Asep, tiene un antecedente grave por un hecho similar. En diciembre de 2016 fue condenado a 9 años de prisión por balear a un vecino en 2014, hecho por el cual la víctima quedó parapléjico.

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La investigación determinó que el 19 de diciembre de 2014 Pablo B. estaba en la vereda de su casa, entonces en Montevideo al 6000, cuando vio llegar a Matías Comisso, un vecino de 23 años. Antes de que llegara a ingresar a su casa, contó la víctima entonces, escuchó a B. gritarle: "Me tenés podrido". Lo que siguió fueron tres balazos, de los cuales uno le provocó a Comisso una lesión irreversible en la médula.

El joven estuvo tres meses internado en el Hospital Clemente Álvarez en coma y luego dos meses más en un instituto de rehabilitación donde supo que ya no podría volver a caminar. El marco del ataque fue una supuesta estafa por parte de la víctima: el acusado aseguró que días antes su madre había sido víctima por teléfono de un secuestro falso.

Condenado por lesiones

En una pesquisa particular, siguiendo el registro de una cámara de vigilancia, Pablo B. creyó haber reconocido a Comisso como quien recogió los 100 mil pesos que había entregado su madre. Entonces decidió balearlo con un revólver calibre 38 "para asustarlo y saber dónde estaba la plata" según declaró luego.

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"No soy un asesino, jamás se me cruzó por la cabeza la idea de matarlo", aseguró ante la Justicia y dijo haber estado bajo efectos de alcohol y drogas. Durante el juicio la Fiscalía había solicitado la pena de 20 años de prisión por tentativa de homicidio.

Sin embargo el tribunal compuesto por los jueces Juan José Alarcón, Hebe Marcogliese y Alejandra Rodenas consideraron el pedido de la defensa y condenaron a Pablo B. a 9 años de prisión por el delito de lesiones gravísimas. A poco de recuperar la libertad, ahora quedó preso como sospechoso de un ataque con resultado mortal.