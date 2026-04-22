Un obrero cayó al vacío en una obra en construcción en el macrocentro y está grave La víctima tiene 31 años, se desempeña como ceramista y perdió el equilibrio mientras trabajaba en un tercer piso 22 de abril 2026 · 14:06hs

Cuando terminen las obras, el Heca tendrá a sus seis quirófanos funcionando a pleno. Foto: La Capital / Archivo. El joven herido con una puñalada está internado en el Heca con custodia policial Celina Mutti Lovera / La Capital El obrero fue trasladado al Heca por una ambulancia del Sies.

Un obrero de 31 años cayó al vacío mientras trabajaba este miércoles al mediodía en una obra en construcción en el macrocentro de la ciudad. Fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en grave estado producto de las heridas que sufrió tras la caída.

Las primeras informaciones indican que el obrero, que se desempeña como ceramista, fue a tirar basura con un balde en el tercer piso de la construcción en la que se encontraba trabajando.

En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al pulmón de la estructura, que se erige en Rioja al 2600. También indicaron que, producto de la caída, todos escucharon un golpe muy fuerte y que al momento de asomarse a la parte interna del edificio, vieron al obrero tendido.

Compañeros de trabajo del hombre accidentando coincidieron en que se encontraba consciente al momento de ser trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Heca, pero que tenía heridas de gravedad.