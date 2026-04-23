Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Una presentación anónima advierte por abuso, agresiones y hostigamiento entre chicos de 12 y 13 años. Interviene la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe

La denuncia, ya presentada ante la Defensoría de Niñez, alerta por un clima de violencia entre menores en un ámbito deportivo formativo y reclama medidas de protección.

Una denuncia de carácter anónimo, que ya fue presentada ante la línea 112 y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe , advierte sobre presuntos hechos graves de violencia, abuso y hostigamiento entre niños de 12 y 13 años que integran una categoría infantil de Rosario Central.

Según pudo averiguar La Capital , los episodios denunciados habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva, principalmente en vestuarios, grupos de mensajería instantánea y transporte, y tendrían como protagonistas a menores de la misma división. Dado que se trata de hechos que involucran a menores de edad, corresponde resguardar sus identidades y extremar los cuidados al difundir el caso, en línea con la legislación vigente en materia de niñez.

Dos fuentes cercanas al caso, que pidieron reserva de identidad, confirmaron a este diario que existirían situaciones reiteradas de agresiones físicas, intimidaciones y prácticas de exposición entre pares , así como episodios de hostigamiento virtual. Estos hechos habrían generado un clima de miedo entre algunos integrantes del grupo, con impacto en la continuidad de los chicos en la actividad deportiva.

Otro de los puntos que plantea el grupo de familiares que denunció es la posible falta de intervención oportuna por parte de adultos responsables, en relación con situaciones que habrían sido conocidas previamente.

La situación tomó mayor visibilidad días atrás a partir de un conflicto entre familias que derivó en la intervención policial. Estos hechos habrían generado temor entre algunos integrantes del grupo, con impacto en la continuidad de los chicos en la actividad deportiva.

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Las denuncias anónimas

El caso ya fue puesto en conocimiento de la línea 112 y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. "A Fiscalía aún no ha ingresado ninguna denuncia", señalaron desde el MPA.

Hasta el momento, no hubo información oficial pública por parte del club respecto de eventuales medidas adoptadas. Rosario Central solo anunció la suspensión de las actividades de la categoría 2013 de las divisiones inferiores, involucrada en el caso, sin especificar los motivos.