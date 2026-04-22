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Cayó en dos años la cantidad de personas con acceso a los servicios básicos

Según el Indec, en el segundo semestre del año pasado, el 52,9% de la población carecía de acceso a uno de los tres servicios principales, agua corriente, red de gas o cloacas

22 de abril 2026 · 22:45hs
Cayó en dos años la cantidad de personas con acceso a los servicios básicos

En medio del deterioro de los salarios y la producción, aumenta la cantidad de argentinos que no accede al menos a uno de los servicios básicos como agua corriente, gas de red o cloacas: pasó del 51% al 52,9% en el segundo semestre del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, en la salud generó más presión sobre el sistema público.

Hacia adentro de los diferentes servicios, se observa que el acceso al gas de red se encuentra en franco retroceso en los últimos años: pasó del 61,9% en el segundo semestre de 2023 al 60,5% en el mismo período de 2025.

En contraste, el acceso a agua corriente alcanza al 89,7% de los argentinos, mientras que el 69,5% dispone de cloacas. Sin embargo, la combinación de estos tres servicios deja un dato preocupante: apenas el 47,1% de la población accede a los tres simultáneamente.

Cobertura médica

Otro de los puntos críticos que emerge del informe es la baja de la cobertura médica, generando mayor presión en el sistema público. De la población total, el 65,4% poseyó cobertura de obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia durante el segundo semestre de 2025, mientras que un año atrás la cobertura era del 67,1% y en el 2023 alcanzaba al 67,5% de los argentinos.

Esto implica que cerca de 10.293.000 personas dependan exclusivamente del sistema público de salud (34,3%). Vale destacar que al cierre de 2023, el 32,4% de la población dependía del sistema público de salud. La situación se profundiza entre niños, niñas y adolescentes, esa proporción asciende al 45%, lo que refleja una mayor vulnerabilidad en los sectores más jóvenes. El 96,7% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.

Situación de vivienda

En términos habitacionales, los datos muestran cierta estabilidad, aunque con núcleos duros de precariedad. El 81% de los hogares tiene viviendas con materiales adecuados, pero el 12,6% presenta calidad parcialmente insuficiente y el 6,4% restante directamente insuficiente.

En condiciones críticas, el 1,9% de los hogares (195.000) vive en hacinamiento crítico, lo que afecta a más de 1 millón de personas; el 12% no cuenta con saneamiento adecuado y el 6,1% no tiene baño con descarga de agua.

Además, un 8,2% de los hogares está en zonas inundables y otro 5,3% vive cerca de basurales. Se trata de variables que suelen concentrarse en los sectores de menores ingresos y que profundizan la desigualdad más allá del ingreso.

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