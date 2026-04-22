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No van en bus, van en avión: Central viajará en chárter a Río Cuarto para optimizar el tiempo de descanso

La logística canalla se armó pensando en el choque del viernes por el torneo Apertura, pero mirando de reojo el viaje a Venezuela por la Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

22 de abril 2026 · 15:41hs
El plantel de Central viajará en vuelo chárter a Río Cuarto

El plantel de Central viajará en vuelo chárter a Río Cuarto, para que el traslado implique menos tiempo.
Veliz y Di María

Veliz y Di María, en el aeropuerto. Ambos viajarían a Río Cuarto, pero serían suplentes ante Estudiantes.

Hace ya un par de semanas que Central entró en el terreno de la doble competencia, lo que obliga a que los detalles, por mínimos que sean, tengan que estar cubiertos. La rotación de los jugadores ya es visible, pero también se trabaja mucho en lo relacionado con el descanso.

En un contexto de normal, sin el ajetreo físico que impone jugar entresemana, Central hubiese organizado el viaje a Río Cuarto como se suele hacerlo cuando las distancias son relativamente cortas. Esto es, traslado en colectivo, con la concentración lógica en la ciudad donde se va a jugar el partido. En esta ocasión algo cambió, justamente para optimizar el descanso de los futbolistas.

Entre cuerpo técnico y dirigencia decidieron que el viaje a Río Cuarto no sea en micro, sino en un vuelo chárter. El mismo partirá desde el aeropuerto internacional de Fisherton, directo a Río Cuarto, al aeropuerto Las Higueras.

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De Rosario a Río Cuarto

Todo esto, se insiste, se pensó para privilegiar el descanso de los jugadores. Un viaje en micro a Río Cuarto implica no menos de cinco horas, mientras que en avión es poco más de una hora. Pero esto tiene que ver no sólo con la ida, sino con el regreso, que será una vez terminado el encuentro ante Estudiantes.

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Veliz y Di María, dos referentes de este Central de Almirón. Ambos viajarían a Río Cuarto, pero serían suplentes ante Estudiantes.

Veliz y Di María, dos referentes de este Central de Almirón. Ambos viajarían a Río Cuarto, pero serían suplentes ante Estudiantes.

Esa vuelta rápida permitirá que el plantel llegue mucho más temprano a Rosario y ganar en tiempo de descanso, pensando por supuesto lo que será el escaso margen que habrá entre este partido por el torneo Apertura y el choque por Copa Libertadores, ante Universidad Central de Venezuela, previsto para el martes próximo, a las 21.

Para ese viaje la logística ya está armada también. El plantel partirá rumbo a Venezuela el domingo al mediodía, por lo que llegará con más de un día de anticipación al partido. El lunes seguramente el plantel se entrenará ya en suelo venezolano.

>>Leer más: Las razones de la apuesta de Central por Jorge Almirón, expresadas en los cifras comparativas con 2024

Jorge Almirón guardará jugadores

En lo que tiene que ver con el equipo que el técnico Jorge Almirón pondrá en la cancha ante Estudiantes de Río Cuarto, se estima que será un alternativo, muy similar al que jugó frente a Huracán.

No obstante, los futbolistas habitualmente titulares viajarán y no se descarta que algunos de ellos puedan ingresar algunos minutos en el complemento, tal como ocurrió hace un par de semanas en el Tomás A. Ducó.

Es más, Ángel Di María tiene muchas posibilidades de subirse al avión para viajar a Río Cuarto y, dependiendo del trámite del partido y también del resultado, está la posibilidad de que Fideo pueda ingresar algunos minutos.

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