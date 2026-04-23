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Central, con muchos cambios: el equipo que proyecta Almirón para buscar la clasificación

El técnico canalla pondría en cancha una formación similar a la que utilizó frente a Huracán, evitando el desgaste de cara a la Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de abril 2026 · 17:17hs
Carlos Quintana fue titular ante Huracán y volvería a ser parte de la zaga central titular.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Carlos Quintana fue titular ante Huracán y volvería a ser parte de la zaga central titular.

Las intenciones de Central de lograr la clasificación a los playoffs del torneo Apertura en esta fecha están claras, pero la sensación es que ese pasaporte lo irá a buscar, ante Estudiantes de Río Cuarto, con un equipo prácticamente alternativo, muy similar al que jugó hace un par de semanas en cancha de Huracán.

Como siempre, Jorge Almirón confirmará a los once una hora antes del partido, pero es prácticamente un hecho que los jugadores habitualmente titulares estarán como alternativa en el banco de relevos.

No obstante, hay algunos de ellos que tienen una mínima chance de ir desde el arranque en este cruce contra el conjunto cordobés. Uno podría ser Emanuel Coronel, el otro, Vicente Pizarro. Por las dudas, Almirón maneja otras alternativas, sobre todo por el lado del volante chileno.

Hay un par de puestos en los que están las mayores dudas, al menos hacia afuera. Es que el técnico seguramente ya tiene en mente quiénes serán los elegidos para ser titulares.

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Facundo Mallo ya está recuperado de la lesión y está con chances de volver a ser titular.

Facundo Mallo ya está recuperado de la lesión y está con chances de volver a ser titular.

En la zaga central

Uno de esos puestos en la zaga central. Facundo Mallo ya se entrena con normalidad después de la lesión muscular que sufrió tras el encuentro ante Independiente Rivadavia y podría meterse entre los once. La pulseada es con el juvenil Luca Raffin, quien el martes jugó los 90 minutos en el clásico de reserva.

>>Leer más: Central está frente a la necesidad de sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

También está la duda en la conformación del doble 5. Federico Navarro (reemplazará a Franco Ibarra) parece número puesto y a su lado podía estar Vicente Pizarro o bien Guillermo Fernández. Si el elegido es el chileno, Pol igual podría actuar como volante ofensivo, en el puesto donde se especula también con Julián Fernández.

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Jorge Broun viene alternando en el arco de Central. Sería titular en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

Jorge Broun viene alternando en el arco de Central. Sería titular en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

A priori, habrá lugar para la vuelta de Jorge Broun en el arco, Carlos Quintana y Alexis Soto en el fondo, Gaspar Duarte y Giovanni Cantizano en la línea de tres cuartos y Enzo Copetti.

El probable del Canalla

Sin confirmación por parte del entrenador, el probable de Central para jugar contra Estudiantes de Río Cuarto sería con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo o Luca Raffin, Carlos Quintana y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro o Pol Fernández; Gaspar Duarte, Julián Fernández o Pol Fernández y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.

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