Piden archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión oficial

La fiscal federal Alejandra Mangano considera que no se configuran delitos y que el uso de la aeronave resultó razonable

Manuel Adorni y su esposa en el viaje a Nueva York.

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el avión presidencial al no advertir la configuración de delito alguno .

Según surge de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del capítulo V II.

Asimismo, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia .

El dictamen también señala que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados , dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo pasados.

Angeletti había sido invitada a participar de Argentina Week en Nueva York, lo que -según la fiscal- elimina la necesidad de una autorización especial para su presencia en la comitiva.

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El vuelo partió el 6 de marzo, incluyó una escala de dos días en Miami y tuvo como destino final la ciudad de Nueva York.

Uno de los puntos centrales del planteo es que no existió perjuicio económico para las arcas públicas. El avión contaba con capacidad para 39 pasajeros y, al momento del viaje, había asientos disponibles, por lo que la incorporación de Angeletti no generó costos adicionales.

Además, se aclaró que el regreso no se realizó mediante recursos oficiales sino a través de un vuelo comercial abonado de forma privada.

Descargo de Adorni

Por su parte, Adorni había rechazado las críticas en torno al viaje. Sostuvo que la invitación fue cursada desde Presidencia y resaltó que los gastos personales fueron cubiertos por su cuenta.

También advirtió sobre la circulación de información errónea y cuestionó las versiones difundidas sobre el tema