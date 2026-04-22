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Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Es por el principio de incendio en un sector de plateas del Monumental que se produjo antes del superclásico

22 de abril 2026 · 19:00hs
Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Arrojar papelitos desde las tribunas, una de las costumbres más arraigadas entre los hinchas del fútbol argentino, ya no será posible en las canchas de la ciudad de Buenos Aires.

El Comité de Seguridad Deportiva de Buenos Aires dispuso la prohibición “preventiva” del uso de papeles cortados en los estadios porteños debido al incendio que se inició durante el colorido recibimiento que dieron los hinchas de River a su equipo para jugar el superclásico ante Boca Juniors, el domingo, en el Monumental.

Los bomberos tuvieron que intervenir para apagar las llamas que dañaron varias butacas y causaron corridas de los espectadores.

La medida es de carácter “preventivo y de aplicación inmediata”.

Según detalla la resolución, se decidió que, “en virtud de los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo entre el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors, en el cual se registró un principio de incendio en un sector de platea —sofocado con celeridad—, se ha procedido a realizar una evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo”.

La carta enviada a todos los clubes considera que “aun contando el club local con protocolos de contingencia previamente aprobados y los recursos adecuados para su implementación, se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público”.

De esta manera, por “estrictas razones de seguridad del público asistente”, el Comité de Seguridad en el Fútbol determinó “la prohibición del uso de papelitos cortados como elemento de festejo en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad”.

Y destacaron que “no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”.

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