La Capital | Información General | cigarrillos

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Reino Unido adoptó de esta manera una de las medidas antitabaco más estrictas del mundo

22 de abril 2026 · 19:50hs
Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Archivo (Marcelo Bustamante / La Capital)

El Parlamento de Reino Unido aprobó un proyecto de ley que pondrá los cigarrillos fuera del alcance de las generaciones futuras.

“El fin del tabaquismo y del daño devastador que causa ya no es incierto: es inevitable”, declaró Hazel Cheeseman, directora ejecutiva de Action on Smoking and Health, tras una campaña de décadas a favor de la legislación.

>> Leer más: Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

Los niños nacidos después del 31 de diciembre de 2008 tendrán prohibido comprar cigarrillos para siempre, en virtud del proyecto de ley sobre tabaco y vapeadores.

La legislación (que todavía debe pasar por la formalidad de la aprobación del rey Carlos III antes de entrar en vigor) también permitirá al gobierno regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluidos los sabores y el empaquetado.

Actualmente es ilegal vender cigarrillos, productos de tabaco o vapeadores a menores de 18 años. Pero la mayoría de los jóvenes de hoy enfrentará una prohibición de toda la vida ya que la edad mínima para comprar cigarrillos aumenta cada año.

La primera generación libre de humo

La aprobación otorga al Reino Unido una de las medidas antitabaco más estrictas del mundo. La ley es similar a una aprobada en Nueva Zelanda en 2022, pero que luego fue derogada por un gobierno posterior.

El número de personas que fuman en Gran Bretaña ha disminuido en dos tercios desde la década de 1970, pero unas 6,4 millones de personas —o alrededor del 13 % de la población— todavía fuman, según cifras oficiales.

El tabaquismo causa unas 80.000 muertes al año en el Reino Unido y sigue siendo la principal causa prevenible de muerte, discapacidad y mala salud, dicen expertos.

“Los niños del Reino Unido formarán parte de la primera generación libre de humo, protegida de una vida de adicción y daño”, indicó el secretario de Salud, Wes Streeting.

Noticias relacionadas
La policía de Río de Janeiro se lleva detenido a un argentino denunciado por proferir insultos racistas

El argentino que denunció a otro por racismo en Brasil: "También sufrimos discriminación"

La policía de Río de Janeiro trasladando al argentino racista en Brasil

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

El mensaje escrito por el chico de 13 años en una escuela de Córdoba

Investigan a un menor en Córdoba por planificar un ataque escolar y le secuestran armas

La homilía en homenaje al recordado Pontífice estuvo signada por gestos vinculados a la coyuntura.

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Ver comentarios

Las más leídas

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Lo último

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

La pobreza infantil es el drama estructural más grave del país y afecta al 53,6 % de los niños, niñas y adolescentes
Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente
Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones
Policiales

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Romina Diez contra las Paso: Los partidos deben hacerse cargo de sus internas
Política

Romina Diez contra las Paso: "Los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer
Información General

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Uno de los rivales de Central en la Copa Libertadores se quedó sin entrenador

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Kudelka tras el choque: Lo importante es que los chicos de la moto están bien

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Ovación
Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas
Ovación

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

Policiales
Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

La Ciudad
Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga
La Ciudad

Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba
OVACION

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento
la ciudad

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas
La Región

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias
La Ciudad

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias

Comercios del interior: Van doce meses consecutivos de caída en las ventas
La Ciudad

Comercios del interior: "Van doce meses consecutivos de caída en las ventas"

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe
La Región

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento
La Región

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial
La Ciudad

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli
POLICIALES

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad
La Ciudad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado
La Ciudad

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Por Martín Stoianovich
Policiales

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política
Información General

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa
Ovación

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero
Economía

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero

Es perverso: la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas
Salud

"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial
La Ciudad

Gustavo Adda dejó Tránsito para asumir como nuevo director de Seguridad Vial