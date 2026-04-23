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Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre

El episodio sucedió en Vélez Sarsfield y Liniers. La víctima fue derivada con una herida en abdomen al Hospital Centenario

23 de abril 2026 · 08:26hs
La mujer acusada de tentativa de homicidio en Ludueña. La víctima fue derivada el Hospital Centenario

Foto: Policía de Santa Fe.

La mujer acusada de tentativa de homicidio en Ludueña. La víctima fue derivada el Hospital Centenario

Una mujer de 36 años fue detenida acusada de tentativa de homicidio en barrio Ludueña. Según indicaron fuentes policiales, este miércoles en horas de la tarde apuñaló en el abdomen a un hombre que terminó internado en estado delicado en el Hospital Centenario. La víctima fue derivada en estado delicado al Hospital del Centenario.

De acuerdo con fuentes policiales, todo sucedió ayer poco después del mediodía del jueves en Vélez Sarsfield y Liniers, en barrio Ludueña.

Efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban un patrullaje por la zona se encontraron en ese lugar con un hombre y una mujer que estaban discutiendo en forma acalorada.

Cómo fue el ataque en Ludueña

Según esa versión, en un momento dado la mujer sacó de entre sus prendas un cuchillo y le efectuó dos puntazos en el abdomen al hombre, al que le gritaba “te voy a matar, hijo de mil puta”.

>> Leer más: Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una presunta discusión con un vecino

Los agentes aprehendieron a la agresora, Marisol V. y convocaron al lugar a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El hombre apuñalado, identificada como Carlos I., fue derivado en ambulancia al Hospital Centenario.

Interviene en este caso la seccional 13ª y también la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva en turno.

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