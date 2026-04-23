El próximo rival de Central en el Apertura atraviesa una crisis que terminó en escándalo: qué pasó

Estudiantes de Río Cuarto separó a diez jugadores del plantel por falta de entrega y compromiso. Uno de los futbolistas dijo que el club los ensució

Tobías Ostchega habló sobre la decisión de Estudiantes de Río Cuarto de separar a diez jugadores del plantel. El equipo cordobés recibirá el viernes a Central.

Central se enfrentará este viernes a Estudiantes de Río Cuarto en la ciudad cordobesa, por la fecha 16 del torneo Apertura. El Canalla irá en búsqueda de una victoria que aseguraría su clasificación a los octavos de final del certamen y le permitiría enfocarse en la Copa Libertadores.

Estudiantes llegó este año a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) desde la Primera Nacional, tras ganar el torneo reducido por el segundo ascenso. Pero el comienzo del equipo cordobés en la primera división no es muy provisorio y es uno de los grandes candidatos a perder la categoría este mismo año.

El mal comienzo de Estudiantes en la Liga Profesional derivó en una controvertida decisión de la comisión directiva, que resolvió apartar del plantel nada menos que a 10 jugadores. Eso ocurrió el 12 de abril, luego de la derrota ante Barracas.

Los jugadores separados están entrenando en contraturno y no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Hasta ahora ninguno se había pronunciado sobre la decisión de los directivos, pero finalmente uno de ellos rompió el silencio.

"Los directivos nos ensuciaron"

Se trata de Tobías Ostchega, un lateral izquierdo que se formó y jugó en Belgrano pero también pasó por Estudiantes de Caseros, Nueva Chicago e Independiente Rivadavia. El jugador calificó la decisión de separarlo a él y otros 9 compañeros como "insólita e inédita".

En una entrevista con DSPORTS, Ostchega reveló que la comisión directiva nunca les comunicó oficialmente la medida y que solo recibieron una comunicación telefónica para informarles en qué horario entrenarían.

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El club no explicó las razones

El defensor dijo que se siente maltratado por los directivos y sostuvo: "Nunca hubo una explicación de por qué nos separaron del plantel". También dijo que no hay ningún tipo de diálogo con ellos y que la situación afecta su imagen y la de sus compañeros, ya que el club sugirió que resolvió separar a este lote de jugadores por falta de compromiso y entrega.

"Cuando dijeron eso se empezó a especular con situaciones que no son ciertas" y agregó: "A raíz de todo lo que pasó, ensuciaron mi imagen".