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Cayó en Argentina un prófugo del magnicidio de un senador en Colombia

Brayan Ferney Cruz Castillo está acusado de participar en el crimen de Miguel Uribe Turbay el año pasado en una plaza de Bogotá

22 de abril 2026 · 18:59hs
Cayó en Argentina un prófugo del magnicidio de un senador en Colombia

Agentes federales detuvieron en Buenos Aires a un ciudadano colombiano con pedido de captura internacional, que era buscado como sospechoso de haber participado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay el año pasado en Bogotá.

El imputado fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien quedó detenido a disposición de un juzgado federal que intervendrá en el proceso de extradición, según precisó Ministerio Público Fiscal.

>> Leer más: Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Cruz Castillo tenía una notificación roja de Interpol y un pedido de captura internacional emitido por Colombia por su presunta colaboración “en aspectos logísticos” del crimen del senador colombiano. Fue arrestado en Buenos Aires por agentes de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones.

Uribe Turbay, de 39 años, fue baleado en junio de 2025 cuando daba un discurso en un parque de Bogotá y falleció casi dos meses después a causa de las heridas. El ataque quedó grabado en video.

Embed - Miguel Uribe Turbay: así fue el ataque al precandidato presidencial colombiano | EL PAÍS

La justicia colombiana determinó que el magnicidio del senador fue ordenado por miembros de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y perpetuado en complicidad con una red delictiva urbana.

La fiscalía a cargo del caso sostuvo que el asesinato de Uribe Turbay estuvo orientado a “generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”.

Una decena de personas fueron capturadas, incluido el tirador que aceptó los delitos y que, por ser menor de edad, recibió una sanción en un centro especial, además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación.

Según la Dirección Nacional de Migraciones argentina, Cruz Castillo se encontraba en situación irregular en el país y tenía una orden de expulsión vigente por haber estado implicado en una causa por robo en el país.

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