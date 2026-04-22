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El tiempo en Rosario: jueves con sol y un leve aumento de la temperatura

La máxima llegaría a 23º y se mantendría en ese nivel al menos hasta el sábado. En la semana próxima la mínima llegaría a 8º

22 de abril 2026 · 23:10hs
El tiempo en Rosario: jueves con sol y un leve aumento de la temperatura

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 23 de abril cielo entre algo nublado y despejado, con una temperatura máxima de 23º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del sudoeste, neblina y un registro de 11º, mientras que a la mañana estaría algo nublado con los termómetros llegando a 14º. Para la tarde se espera cielo despejado y una máxima de 23º, que bajaría a 14º en la noche.

El viernes la máxima continuaría en 23º y la mínima subiría a 13º, con cielo entre algo y ligeramente nublado.

Para el sábado se espera que esté mayormente nublado, con marcas entre 23º y 14º.

El domingo tendría un leve descenso de la máxima (que rondaría los 21º) y también de la mínima (que bajaría hasta los 12º), y cielo algo nublado, con posibilidades de fuertes ráfagas de viento desde la tarde.

Para el lunes se espera una máxima de 20º y una mínima de apenas 8º, con cielo parcialmente nublado.

El martes la máxima estaría en 18º y la mínima continuaría en 8º, con cielo algo nublado.

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