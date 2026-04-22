Desarmadero de autos robados en Villa Gobernador Gálvez: seguirá preso el acusado que cayó por una balacera

La causa se abrió tras un ataque a balazos en Rosario y derivó en el hallazgo de un galpón con diez vehículos robados, autopartes y herramientas para desguazarlos. La Justicia rechazó el pedido de libertad de Diego Cámpora y confirmó que seguirá en prisión preventiva.

Un hombre de 40 años que está acusado de desarmar autos robados continuará en prisión preventiva tras una audiencia solicitada por su defensa para pedir la libertad de su representado. La trama por la cual cayó preso en agosto del año pasado, marco en el cual ya fue condenada una hermana suya, se descubrió tras el hallazgo de un vehículo que había sido utilizado por los autores de un intento de homicidio.

Diego Rodrigo Cámpora está en prisión preventiva desde septiembre de 2025, pocos días después de ser detenido en el marco de una investigación iniciada por un ataque a balazos ocurrido en la zona sudoeste de Rosario en agosto del mismo año. Para sorpresa de los investigadores, siguiendo el rastro del auto utilizado en ese hecho allanaron un galpón en Villa Gobernador Gálvez en el que había otros nueve vehículos con pedido de secuestro además de varias autopartes.

Un verdadero desarmador de autos que, para la Justicia, actuaba con la complicidad de su hermana Liliana Cámpora. La mujer ya fue condenada en un procedimiento abreviado de octubre del año pasado. Aceptó la pena a 3 años de prisión condicional por encubrimiento por receptación dolosa de elemento proveniente de un delito, favorecimiento real agravado por ánimo de lucro y por el delito de precedente, y encubrimiento por receptación dolosa agravado por ánimo de lucro en nueve hechos considerados por cada vehículo hallado durante el allanamiento.

Autos robados

El 13 de agosto de 2025, cerca de las 18.30, un joven de 24 años identificado como Uriel Alejandro F. fue atacado a balazos en Garibaldi al 2600. La víctima estaba junto a familiares cuando fue alcanzado por un balazo que le impactó en el pecho. Los testigos apenas alcanzaron a ver un auto desde el cual partieron los disparos y que luego del ataque desapareció de la escena.

En la investigación por ese ataque, llevada adelante por el fiscal Alejandro Ferlazzo, se determinó que en el ataque había sido utilizado un Renault Kwid color naranja. Siguiendo los rastros de ese vehículo llegaron a una vivienda ubicada en un camino rural de Villa Gobernador Gálvez, donde el 27 de agosto, dos semanas después del ataque, las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento y encontraron el auto utilizado en el hecho.

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En ese lugar, además del Renault Kwid, hallaron otros nueve vehículos que tenían pedido de secuestro: una Peugeot Partner, un Peugeot 208, un Peugeot 408, un Chevrolet Aveo, un Fiat Pulse, un Citroen C4, un Fiat Punto, además de un Renault y un Ford de los cuales no trascendieron modelos. Además había autopartes y herramientas utilizadas en el desguace de autos, lo que perfiló la investigación a un entramado de desarme de vehículos y venta de repuestos en el mercado ilegal.

Seguirá preso

El 4 de septiembre pasado la Fiscalía le imputó a los hermanos Cámpora por haber recibido el Renault Kwid con ánimo de lucro conociendo su origen ilícito y ocultándolo por su utilización previa en una tentativa de homicidio. En ese marco el juez Hernán Postma había confirmado la prisión preventiva de Diego Cámpora por el plazo de ley.

Éste miércoles se realizó la audiencia solicitada por la defensa del imputado para pedir por su libertad con reglas a cumplir. La Fiscalía se opuso y el juez Postma confirmó que Cámpora continuará en prisión preventiva. La medida cautelar, adelantó el magistrado, se extenderá hasta la finalización de la audiencia preliminar si se llega a juicio oral.

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La otra imputada en la causa, Liliana Cámpora, ya aceptó una condena por procedimiento abreviado: tres años de prisión condicional y reglas de conducta durante dos años. En tanto, en septiembre del año pasado la causa sumó la detención de un tercer implicado, un hombre identificado como S. M., que fue imputado por los mismos delitos por los cuales a día de hoy también continúa en prisión preventiva.