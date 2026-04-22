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Otro argentino preso en Brasil por racismo: un hombre de 67 años fue detenido por insultar a una mujer

Un hombre de 67 años fue detenido tras agredir verbalmente a una mujer en un supermercado de Copacabana. La denuncia la realizó otro argentino

22 de abril 2026 · 15:41hs
La policía de Río de Janeiro trasladando al argentino racista en Brasil

La policía de Río de Janeiro trasladando al argentino racista en Brasil

ción Luego del escándalo de la abogada Agostina Páez, un argentino vuelve a quedar en el ojo de la tormenta por actos racistas contra una mujer en Brasil. En este caso, el hombre de 67 años fue demorado tras un episodio en un supermercado de Copacabana, en Río de Janeiro.

José Luis Haile, argentina que reside en Brasil, fue detenido el pasado lunes tras impacientarse por una demora e insultar a una brasilera, que trabajaba en un comercio de Copacabana. “Negra puta”, fue la frase contra Samara Rodrigues de Lima, de 23 años.

El insulto fue escuchado por otro argentino, que llamó a la Guardia Municipal de Río de Janeiro. Los agentes llegaron al lugar y trasladaron a Haile a la Comisaría 12ª de la Policía Civil. “Fue detenido en flagrancia por injuria racial”, expresó en un breve comunicado la fuerza de seguridad.

Cómo fue la agresión

La detención se dio el lunes pasadas las 8 cuando Haile visitó una sucursal del supermercado Mundial, a pocas cuadras de la costanera. Parecía una compra cotidiana hasta que todo se fue de las manos.

Haile se impacientó por una demora, que según los testigos no fue más de 10 minutos, y empezó a insultar a Rodrigues de Lima, una joven brasileña de 23 años que se desempeña como trabajadora para la aplicación Rappi. La función de la joven es empaquetar y armar los pedidos que luego un repartidor trasladará hasta su comprador.

Los registros del supermercado dan cuenta de que Rodrigues Lima tenía varios pedidos para pasar por la caja y decidió pararse frente a una caja registradora que estaba por abrir para ganar tiempo.

Mientras que esperaba por la apertura de esa caja, Haile formó fila detrás de Samara y se quejó acusando a la cajera por la lentitud. La joven de 23 años intentó defender a la cajera.

Haile redobló la apuesta y le pidió silencio a Rodrigues Lima con el típico gesto del dedo índice en la boca. Sin embargo, Rodrigues Lima siguió defendiendo a la cajera y entonces el argentino lanzó en dos oportunidades: “Negra puta”.

La denuncia

En la fila que se había adulterado por los insultos de Haile y al defensa de Rodrigues Lima estaba otro argentino, Juan Esteban García, que se sorprendió por la reacción del hombre de 67 años y llamó a la patrulla de la Guardia Municipal de Río de Janeiro.

Los agentes llegaron al lugar y detuvieron a Haile, que fue escoltado hasta la Comisaría 12ª de la Policía Civil de Río de Janeiro. El argentino quedó bajo arresto en el marco de la prisión preventiva ya que desde 2023 en Brasil la injuria racial está a la altura del racismo, por lo que es imprescriptible y no excarcelable mediante fianza en la instancia policial.

Haile hace dos años vive en Brasil y este punto es clave a diferencia de Agostina Páez ya que la abogada de Santiago del Estero no residía en el lugar de la agresión. Esta situación, pone contra las cuerdas judiciales al hombre de 67 años.

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