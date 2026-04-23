La Fórmula 1 anunció un cambio clave en el cronograma para el Gran Premio de Miami

La FIA y las escuderías acordaron un ajuste en la jornada inicial para mejorar la preparación en un contexto de muchos cambios en la competencia

El Gran Premio de Miami se realizará desde el viernes 1º al domingo 3 de mayo

La Fórmula 1 modificó el cronograma del Gran Premio de Miami y extendió la duración de la práctica libre del viernes . La categoría llevó la sesión de una hora a 90 minutos para facilitar la adaptación de los equipos a los recientes cambios técnicos y al formato Sprint.

La decisión surgió tras un acuerdo entre la FIA y las escuderías, en un contexto marcado por la necesidad de ajustar rápidamente los autos a nuevas condiciones reglamentarias. El cambio impacta en la jornada inicial del fin de semana, que ahora tendrá mayor actividad en pista.

La práctica se disputará de 13:00 a 14:30 (hora argentina) y comenzará media hora antes de lo previsto en el cronograma original.

El organismo regulador justificó la medida por una combinación de factores: el intervalo atípico entre carreras, la introducción de ajustes técnicos y el formato Sprint, que reduce al mínimo las oportunidades de prueba durante el fin de semana.

La ampliación del tiempo en pista permitirá a las escuderías trabajar con mayor margen en la puesta a punto de los autos en el circuito urbano que rodea al Hard Rock Stadium.

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Entre las modificaciones que debutarán en el GP de Miami figuran ajustes en el denominado "super clipping", mejoras en los sistemas de recuperación de energía y cambios vinculados a la seguridad en las largadas.

Estas actualizaciones, aprobadas por unanimidad, obligan a los equipos a acelerar los procesos de adaptación, lo que explica la decisión de extender la única práctica del fin de semana.

Cuándo se disputa el GP de Miami

El Gran Premio de Miami se disputará desde el viernes 1º al domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint.

Durante el mediodía del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo. Finalmente, el domingo tendrá lugar la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de Miami.

Toda la actividad del fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.