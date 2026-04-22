Vuelve un clásico de Rosario: la Noche de las Librerías

Este viernes, de 18 a 23, habrá propuestas culturales, promociones y descuentos en comercios y espacios públicos del centro de la ciudad

La Noche de las Librerías es un clásico en la agenda cultural de Rosario.

Las librerías volverán a estirar su horario de cierre este viernes, cuando se desarrolle una nueva edición de la Noche de Librerías , el evento que promueve un espacio de encuentro para los aficionados a los libros . De 18 a 23, unos 40 comercios ofrecerán distintas propuestas culturales, promociones y descuentos. En la explanada en centro cultural Roberto Fontanarrosa habrá una feria de editoriales independientes.

La Noche de las librerías se propone transformar las formas de acercarse al libro. En librerías adheridas del centro y macrocentro de la ciudad habrá presentaciones, lecturas y charlas con autores. Además, beneficios comerciales exclusivos para el público.

Durante la jornada, editoriales independientes, librerías de viejo y proyectos virtuales participarán de una feria en el espacio abierto frente al Fontanarrosa . Además, habrá música con DJ en vivo. A su vez, en la planta baja del edificio se podrá visitar la muestra 'Pueden parecer poemas', con obras de Belén Rímini, Catalina Silvetti y Pablo Silvestri.

En paralelo, las librerías del centro y macrocentro extenderán su horario de atención hasta las 23 con programación especial en cada local.

En relación a las promociones y descuentos durante «Noche de Librerías», el Banco Municipal ofrecerá un 20% de reintegro en compras realizadas el 24 de abril (10% a cargo del comercio y 10% a cargo del banco), con un tope de $15.000 por cuenta en una única compra. Además, habrá hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard y Visa emitidas por la entidad (no incluye tarjetas corporativas).

Por su parte, el Nuevo Banco de Santa Fe brindará un 20% de reintegro (10% a cargo del banco y 10% a cargo del comercio), junto con la posibilidad de financiar en hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. El beneficio estará disponible para compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en librerías adheridas.

Noche de Librerías es una invitación a redescubrir el catálogo local, habitar los espacios culturales y celebrar la producción literaria de la ciudad. Entre las librerías y editoriales participantes se encuentran, entre otras, Editorial Fundación Ross, Letras Subterráneas, Rayuela, Mafalda Feria de Libros, Narcóticos Anónimos, Veo Leo, Pequeña Ortiga Editorial, Librería Argonautas y Nabu Libros, Cronopio Libros, Buscalibros Alberdi, Flor de Pétalos Infinita Ediciones, La Llamarada, Arde Libros, Analía Encuadernación Artesanal (Colectivo Encole), Chimuelo Libros, Caroe Literario, Floresta Ediciones, Afrodita, El Caburé Libros, Libros Tomasello, Librería Tobriand, El Pez Volador (calle San Lorenzo), La Chispa, Aprendices, Oliverio Libros, De la Manta Libros, Wiz Libros, Aquilonia Libros, Batilibros, Libreando Libros, Ediciones Alto Viaje, Brava Libros, El Pez Volador (calle Mendoza), Ciudad de las Mujeres, El Pez Volador (calle San Luis), Leo Libros y Revistas, Caute Libros, Libros Macedonio, América Libre y La Baronesa Librería.

El circuito de Librerías

El Juguete Rabioso - Mendoza 784

A las 20:30: charla 'Sobre la alegría' a cargo de Ángel Fernández.

Desde las 21:30 hasta las 23:00: lecturas de Nacho Benítez, Cielo Van Damme, Ernesto Gallo, Paula Luraschi y Leandro Llul.

Petite Ross - Salta 2250, planta alta

Desde las 20:00: presentación del libro 'El misterioso sendero de la voz' de Luca Sperandio, acompañada por un concierto íntimo del autor (guitarra y voz). En simultáneo, la artista rosarina Brenda Cordi realizará una intervención en vivo pintando señaladores con frases del libro, que serán entregados al público.

El evento contará con barra de tragos y set musical.

Puerto Libro - Corrientes 857

Música en vivo a cargo del trío Ponce - Yunis - Parodi (tango). Intervención de collage poético en vidriera.

A las 22:00: micrófono abierto / karaoke.

Laborde Libros - Zeballos 1460

Lectura de poesía (horario a confirmar, entre las 21:00 y las 22:30) intercalada con piano y voz de músicos invitados.

Exhibición de obras de artistas rosarinas y promociones en copas de vino, vermut y libros.

El Cuco No Existe - Dorrego 842

A las 18:00: 'Relatos con algo más'. Abi Fayolle presenta su función de cuentacuentos para todas las familias

De 19:00 a 20:00: taller de gráfica (collage), con Ire D’Anna; taller de dibujo, con Esteban Tolj; y taller de arte libre para explorar desde el juego.

A las 20:00: muestra del taller de candombe con introducción a la cultura afro-uruguaya y cierre con baile.

A las 20:45: taller de juegos de rol con mesa abierta para principiantes.

El Maltés Libros - Mendoza 1479

Música en vivo en el local.

La Montaña Libros - Zeballos 1479

Desde las 18:00, música en vivo y bebidas a precios populares.

A las 20:00: lecturas de poesía a cargo de Lila Gianeloni, Violeta Vignatti, Virna Scolari y Elian Turlione.

Café del Pasaje Pan - Córdoba 954

De 19:00 a 21:00: presentación del libro 'Los golpistas' (Ediciones RyR).

De 21:00 a 23:00: barra de tragos, feria de libros y Jam de Poesía, con participación de escritoras y escritores de Rosario.

Paradoxa Libros - Mendoza 923

A las 20:00: charla y proyección de 'La(s) crisis económica(s) según el cine argentino'. Presentada por Hernán Aliani y Guillermo Cerana.

Buchin Libros - Entre Ríos 735

A las 18:00: presentación del libro 'El pulso en la piedra' de María Lanese. Conversación y lectura con el poeta Federico Rodríguez.

A las 20:00: música en vivo con el dúo El entenado.

Fantasía Libros - Mendoza 1127

A las 19:00: 'Zamomo y su monstruo'. Lecturas con marionetas y creación de un monstruo colaborativo, a cargo de Eazala María.

Librería Homo Sapiens - Sarmiento 829

Música en vivo y lecturas en el marco del ciclo 'El último lector' (2° encuentro). Participan: Morena García, Rosario Spina, Florencia Manasseri, Juan Pedro Rodenas y Carlos Sacchetti. Música en vivo: Esteban Vázquez. Coordinación: Marcelo Scalona.