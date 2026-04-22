Feria del Libro de Buenos Aires: Santa Fe llevará más de mil títulos

La provincia de Santa Fe participa por 17º año consecutivo en la Feria Internacional del Libro con editoriales y autores independientes

La provincia de Santa Fe tendrà su propio stand en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

Este miércoles comienza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se extenderá hasta el lunes 11 de mayo en el predio de La Rural (Santa Fe 4201, CABA). Se trata de uno de los eventos más importantes de la industria editorial de habla hispana y por decimoséptimo año consecutivo la provincia de Santa Fe participa con títulos, sellos editoriales y autores independientes.

El gobierno de la provincia vuelve a contar con un espacio destacado en la feria : el stand oficial Nº 3015, ubicado en el Pabellón Ocre (ingreso por Plaza Italia), que este año presenta una infraestructura y un diseño totalmente renovados en un espacio de 92 m².

Como resultado de la convocatoria abierta impulsada por el Ministerio de Cultura del Gobierno provincial , exhibirán y comercializarán sus libros más de 80 sellos editoriales y más de 100 autores independientes, con más de 1000 títulos. Además, participan 40 proyectos de arte impreso con más de 60 objetos.

La selección incluye obras provenientes de distintos puntos de la provincia, como Álvarez, Arroyo Leyes, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Cañada Rosquín, Carcarañá, Casilda, Esperanza, Firmat, Funes, Gaboto, Ibarlucea, Las Rosas, Pérez, Puerto Gaboto, Rafaela, Reconquista, Roldán, Rosario, Rufino, San Cristóbal, San Genaro, San José del Rincón, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Soldini, Venado Tuerto, Villa Amelia y Villa Constitución.

>> Leer más: Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

La Feria del Libro de Buenos Aires

En su edición número 50, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Filba) tendrá como país invitado a Perú.

Además, este año, la apertura no tendrá un discurso literario a cargo de un escritor o escritora sino un debate entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, con la coordinación de María O’Donnell.

La Feria estará abierta de lunes a lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

>> Leer más: Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario