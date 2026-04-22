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El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica del mes de febrero

Industria y comercio sobresalieron en el derrumbe del mes pasado. La contracción fue la más fuerte desde septiembre de 2024

22 de abril 2026 · 22:45hs
En febrero ya no estuvo presente el efecto de la cosecha de trigo en las estadísticas de actividad.

En febrero ya no estuvo presente el efecto de la cosecha de trigo en las estadísticas de actividad.

La actividad económica sufrió en febrero la peor caída interanual de septiembre de 2024: un 2,1 %. En relación a enero, la baja fue de 2,6%. La contracción se explicó fundamentalmente por los derrumbes del 8,7 % en la industria manufacturera y del 7 % en el comercio. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La baja mensual fue la mayor desde diciembre de 2023. Cosechado ya el trigo, que hizo sentir su influencia en el había influyeron en las estadísticas de diciembre y enero, el agro perdió en febrero la capacidad de neutralizar el derrumbe de los sectores vinculados la mercado interno. Pese a la mejora anual que exhibió sector agropecuario (8,4 %), la variación se recortó respecto de los saltos de dos dígitos que se habían observado en los dos meses anteriores.

Otras incidencias positivas llegaron desde el sector de energía y minería (9,9 %) y la intermediación financiera (6 %).

Pobre performance

El director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, explicó que la pobre performance de la economía en febrero respondió “en parte porque casi todos los sectores reportaron malos desempeños y en parte porque terminó de salir de la estimación del sector agropecuario la cosecha histórica de trigo”.

Debido a los bajos puntos de comparación, analista pronosticó una recuperación en marzo. “El efecto salida de la cosecha de trigo ya no va estar y los indicadores primarios de dicho mes dan en su gran mayoría positivos”, profundizó.

Desde el gobierno salieron a poner paños fríos sobre los malos datos del Indec. “La tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba del 0,1 % mensual”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien recordó que “este indicador acumula casi dos años de expansión ininterrumpida”.

También dijo que “febrero de 2026 contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) estuvo explicada principalmente por la fuerte contracción de la industria manufacturera y del comercio, que en conjunto restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual.

También presentaron retrocesos significativos los impuestos netos de subsidios, con una disminución de 4,2 %, la administración pública y defensa, con una baja de 1,5 %, y electricidad, gas y agua, que retrocedió 6 %.

De mal en peor

Los relevamientos sectoriales muestran que continuaron los dos ritmos entre los sectores de la economía más allá de febrero. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la actividad metalúrgica profundizó su tendencia contractiva durante marzo, con una baja interanual de 4,1 % y un uso de la capacidad instalada en el nivel más bajo de los últimos cuatro años. El sector, que reúne a diversas ramas productivas en todo el país, acumula una caída de 6,9 % en lo que va del año, en un contexto de fuerte retracción de la demanda interna y dificultades crecientes para sostener el empleo.

Por otra parte, un sondeo oficial reveló que la confianza de industriales y supermercadistas, clave en la actividad del mercado interno, se deteriora en la comparación interanual.

Así quedó expuesto en los índices que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para ambos sectores. En el primer caso, se registró un indicador negativo de 18,3 %. En el segundo, de 6,2 %. El resultado difundido por el organismo de estadística revela una mayoría de respuestas pesimistas ante las preguntas sobre niveles de producción, ventas, stocks y empleo, entre otras, de cara a los próximos meses.

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