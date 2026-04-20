Leones FC, el equipo de los Messi, va por otro triunfo que lo mantenga encumbrado

El club de los Messi viene haciendo ruido en la AFA y va por más. Leones FC visita a Defensores de Cambaceres y si gana volverá a la cima de la zona B

El defensor Mario Senra, exCentral Córdoba, con su producciones se ganó un lugar en el once de Leones FC.

El equipo de la familia Messi , Leones FC , quiere seguir dulce y escalando en la Zona B del torneo de la Primera C. En el marco de la 8ª fecha visita este lunes a Defensores de Cambaceres en Ensenada, a partir de las 15.30 y con el arbitraje de Iván Mastroieni.

Los dirigidos por Franco Ferlazzo son uno de los tres escoltas con 12 puntos, junto a Yupanqui y Claypole y a tres de General Lamadrid, único líder con 15 unidades.

En un campeonato muy parejo, Leones FC es una de las sorpresas que tiene la cuarta categorí a, en su primera participación en los certámenes de AFA. Disputó 7 encuentros, ganó en tres ocasiones, empató la misma cantidad y perdió ante Centro Español por 4 a 1. La victoria más resonante fue ante Central Córdoba por 1 a 0 en el Gabino Sosa.

El once que repetiría Leones FC

Para visitar al Rojo de Ensenada, el técnico de Leones FC dispondría del mismo once que le ganó a Muñiz por 2 a 1 con los goles de Cristian Bonesso y Denis Rodríguez.

El posible equipo de Leones FC iría con: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Franco Tanneur, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Denis Rodríguez, Marcos Benítez, Juan Vieyra y Sebastián Peñaloza; Cristian Bonesso y Gonzalo González.