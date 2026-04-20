Leones FC, el equipo de los Messi, va por otro triunfo que lo mantenga encumbrado

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Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año
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Trágico choque en Brasil: cinco personas murieron, entre ellas dos argentinos
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Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100 % menos insumos clave
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Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en zona rural
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Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito
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Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico
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Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo