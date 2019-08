El entrenador de Newell's Frank Kudelka no confirmó el equipo que el sábado jugará en el Coloso con Unión de Santa Fe desde las 15.30 pero dejó entrever que Maxi Rodríguez y Alan Aguerre serán de la partida, al igual que Lucas Villarruel. Contó sus sensaciones al enfrentar a su exequipo y pidió a las autoridades de la Superliga que "respeten el reglamento" y "no favorezcan a los grandes".

Ante la consulta de si elegirá entre Villarruel o Jerónimo Cacciabue, dijo que el último refuerzo en sumarse al plantel rojinegro "tiene muchas chances de jugar, es un jugador que conozco, la decisión la tomaré mañana".

"Me gustaría que se cumpla el reglamento, y que la organización no sea sólo por conveniencias de los grandes de Buenos Aires"

"Villarruel y Julián Fernández tienen características distintas pero ambos pueden asociarse de interiores y de mediocentro más atrasados, son variantes que tenemos para este partido y para el futuro, además veo bien a los chicos como Requena al que estamos siguiendo", especificó.

Sobre el estado de Maxi Rodríguez y Aguerre que arrastraron diferentes lesiones, primero dejó entrever que estarán entre los once. "Han sido titulares en el primer partido y es proclive que eso suceda", dijo pero ante la insistencia de los cronistas, expresó: "Lo voy a decidir mañana".

Además recordó que en la conferencia de prensa pasada se enteró de la suspensión del partido de Independiente y solicitó que "no se especule". En ese sentido, precisó que el encuentro "se tendría que haber jugado cuando correspondía, que hubiese sido jueves o viernes".

Y continuó: "Entonces, me gustaría que alguna vez se cumpla el reglamento, y que la organización no sea sólo por apetencias y conveniencias de los grandes de Buenos Aires, lo digo con todas las letras, por favor a los señores de la Superliga que sean respetuosos de los reglamentos".

Respecto a estas tres semanas sin jugar que fueron casi como una nueva pretemporada, analizó: "Esperemos recomenzar nuevamente con la intensidad que pudimos jugar en el primer partido, no nos sirve el parate, pero es lo que nos toca, y en general prefiero ver lo positivo, es algo que no pudimos manejar, me vieron la cara en aquel momento", rememoró para reírse al contar que su hijo le había mostrado las memes con su rostro y pidió: "No me politicen, no tengo nada que ver".

Respecto a sus sentimientos por jugar contra Unión, equipo al que dirigió, señaló: "Soy una persona que separa mucho estas cosas, la vida me hizo transitar por distintas instituciones en las cuales uno se esponja de afecto. Esa institución es parte de mi vida, ya lo dije pero lo repito, ya nos dimos todo, ellos a mi y yo a ellos, no sé en que medida, seguramente más ellos a mi que yo a ellos".

"Pero en el rol de técnico, mi cabeza pasa por mi propio equipo y en que a esta institución le vaya bien, no voy a decir que soy hincha de Newell's porque sería mentir, pero en este momento mi único interés es que a Newell's le vaya bárbaro, que ganemos el sábado, que el equipo funcione para que ganemos, sabiendo que esto es algo a largo plazo, que tenemos que lidiar con lo emocional, y tengo que pensar a largo plazo y para que esta institución esté en el lugar que le corresponde a su historia gloriosa", cerró.