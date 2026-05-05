El tiempo en Rosario: miércoles con alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja Se esperan tormentas fuertes para la noche del miércoles y la madrugada del jueves, y fuertes vientos en la mañana del miércoles. El viernes bajarían la temperaturas 5 de mayo 2026 · 23:33hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 6 de mayo un alerta amarillo por tormentas fuertes, en tanto que el jueves presenta un alerta naranja en la madrugada, y para la mañana hay un alerta amarillo por vientos fuertes.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este cambiando a intensos del noreste, una marca de 17º y algunas chances de chaparrones, que hacia la mañana podrían convertirse en lluvias aisladas, ya con los termómetros llegando a la mínima de 16º. Para la tarde se espera una máxima de 26º, con bajas probabilidades de tormentas aisladas, y para la noche hay un alerta amarillo por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El jueves arranca con un alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Para la mañana hay alerta amarillo por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Desde la tarde podría haber algunas lluvias aisladas, con ráfagas de hasta 60 km/h. La temperatura estaría entre los 20º y los 16º.

El viernes seguirían las ráfagas fuertes, especialmente en la tarde, con cielo parcialmente nublado y una marcada baja en la temperatura: 15º de máxima y 7º de mínima.

El frío se mantendría el fin de semana, con un sábado ventoso con una máxima de 14º y una mínima de apenas 5º. El domingo estaría entre algo nublado y despejado, ya con vientos leves, 16º de máxima y 5º de mínima. El lunes estaría algo nublado con una mejora en los registros: 19º de máxima y 8º de mínima.