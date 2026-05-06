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Yachting: de las aguas del Paraná a meterse entre los mejores del mundo

Los hermanos Lucas y Leandro Altolaguirre, top ten mundial de la clase Star de Yachting, darán una charla abierta y gratuita, este jueves a las 19.30, en el salón Molteni del Club de Velas de Rosario

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

6 de mayo 2026 · 19:48hs
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“Así, le devolvemos a las generaciones venideras un poco de lo que nos dieron”, destacaron los hermanos Altolaguirre.
Yachting: de las aguas del Paraná a meterse entre los mejores del mundo

Lucas y Leandro Altolaguirre, hermanos regatistas rosarinos y actuales referentes de la vela argentina, se ubican en la actualidad dentro del top ten mundial de la clase Star, una de las categorías más exigentes y tradicionales del yachting internacional. Con una trayectoria construida desde sus inicios en clubes de la ciudad, lograron proyectarse hacia la élite global del deporte.

En ese marco, encabezarán la charla “Del deporte local al top ten mundial”, donde compartirán ante la asistencia su recorrido, desde las primeras experiencias en el río Paraná hasta su consolidación en el circuito internacional.

El detrás de escena del yachting

El encuentro buscará acercar al público a los logros deportivos y también descubrir el detrás de escena del alto rendimiento: la preparación, las decisiones y los desafíos que implica competir al máximo nivel.

En la clasificación del posicionamiento global, que se construye a partir de los resultados en competencias de alto nivel, se ubican actualmente dentro del top ten mundial de la clase Star.

En ese marco, Lucas confió que “es muy lindo poder tener la posibilidad de compartir nuestras experiencias en nuestra ciudad, con la gente que siempre de alguna manera u otra colaboró y aún continúa colaborando con nosotros”.

Una devolución para el yachting

Por su parte, Leandro se encargó de remarcar que “para nosotros es muy importante poder devolverle al club y a las generaciones venideras, un poco de todo lo que siempre nos dan”.

Vale precisar que, en 2024, estos hermanos alcanzaron uno de los hitos más importantes de su carrera al obtener el tercer puesto en el campeonato mundial disputado en San Diego, uno de los torneos más exigentes del calendario internacional, resultado que los consolidó definitivamente entre los mejores del mundo en la categoría.

También se consagraron campeones del hemisferio sur, de sudamerica, de Argentina (en varias ocasiones) e incluso del campeonato brasileño, y mantienen una presencia constante en los principales circuitos internacionales.

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Ciclo de charlas de yachting

La actividad se enmarca en un ciclo de charlas impulsado por el Club de Velas de Rosario, que tiene como objetivo abrir la institución a la comunidad y generar espacios de intercambio con protagonistas destacados del deporte.

La propuesta apunta principalmente a acercar experiencias reales a navegantes, jóvenes deportistas y al público en general.

Además, el ciclo busca brindar herramientas e inspiración a quienes se inician o desarrollan en disciplinas náuticas, promoviendo el contacto directo con atletas que hoy compiten entre los mejores del mundo. En ese sentido, la presencia de los Altolaguirre representa una oportunidad única para conocer de cerca el camino hacia la alta competencia.

La charla de este jueves, a las 19.30, será moderada por Fernando D’Emilio y estará abierta a socios, navegantes y vecinos de la ciudad, con entrada libre y gratuita, en el salón Molteni del Club de Velas de Rosario.

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