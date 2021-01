Kily: "Que la cuenten como quieran, estamos en una final" 

Kily 01.MOV

Dice que no tiene muy en claro si el proyecto se hubiera mantenido por encima de los resultados si los mismos no hubieran acompañado. “La verdad no lo y por suerte no lo viví. En la zona en la que no queríamos estar (Complementación) fuimos los mejores y eso es lo que me confirma que hicimos un buen trabajo, basado en los chicos. Hay muchos datos que nos indican que estamos haciendo las cosas bien”.

"Quiero que juguemos mejor"

Justamente, uno de esos datos es que los dos equipos que más sumaron en la general fueron Banfield y River, que compartieron con el canalla la fase de grupos. “Es cierto y creo que los dos mejores partidos que jugamos los hicimos justamente contra River. Si bien los perdimos, jugar de esa forma nos dio la posibilidad de seguir creyendo en lo que estábamos haciendo. Hoy uno es finalista y el otro de jugar semifinal de Libertadores. Reconozco que nos faltan un montón de cosas, pero jamás puedo olvidar de dónde venimos o cómo arrancamos. Quiero que juguemos mejor, que seamos más contundentes, que cometamos menos errores y que tengamos una idea más clara todavía, pero todo lleva un tiempo.

Lo de hoy se denomina una “final” y de allí la consulta sobre si a los chicos se los prepara de una manera especial. “Lo vengo hablando con todos ellos porque es una fina y a alguno le puede hacer ruido, pero el desafío de todos es estar a la altura. Siempre digo que hay partidos importantes, pero otros que te marcan y el de hoy es uno de ellos. Si no me contaron mal es un partido que va a tener como cuatro horas de previa. Quieras o no, el movimiento ya es otro, como la rueda de prensa de los capitanes. Más allá de eso, lo que busco de mis chicos es que sean libres, que intenten jugar porque voy a ser el primero en asumir la responsabilidad, de lo bueno y también de lo malo.

"Vamos en busca de una copa internacional"

En lo personal, el Kily también debió hacer un curso intensivo como técnico en la máxima categoría. “El momento no me deja sentarme a pensarlo tranquilo, pero doy cuenta del impacto que tiene esta acá hoy en San Juan por la cantidad de mensajes que me llegan. No tenemos un título en el medio pero vamos a jugar una final en busca de una copa internacional”.

Después del partido de esta noche Central afrontará los 32avos de final de Copa Argentina, el miércoles en San Nicolás, y en ese sentido el DT fue directo: “La última edición no fue buena y el de la Copa Argentina fue un título que festejamos muchísimo. No la vamos a dejar de lado y la idea es poner lo mejor que tengamos. Con todo el respeto que nos merece Boca Unidos, nosotros tenemos que ganar y pasar porque ya nos está esperando Godoy Cruz. Va a ser otro lindo desafío para seguir afrontando después con los refuerzos con los que uno ya está hablando”.

¿Se ilusiona con los refuerzos que puedan venir? El Kily responde: “Sí mucho”. ¿Por qué? “Porque estamos haciendo un esfuerzo grande y estamos todo el tiempo hablando con la secretaría técnica y los dirigentes de este tema. Hay nombres con los que la gente se va a sentir identificada y los van a querer. Ojalá podamos armar el equipo que tenemos en mente”.