Kily González al fin ganó con Platense: festejó contra un equipo con el que tiene "una conexión muy especial"

Platense, el actual campeón del fútbol argentino, consiguió una victoria por 2 a 1 en su estadio con goles del paraguayo Ronaldo Martínez

Platense, el campeón del torneo Apertura, consiguió su primer éxito desde la llegada de Cristian Kily González a la dirección técnica al superar este sábado a San Lorenzo por 2 a 1, en la continuidad de la fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Calamar logró su primera victoria en el certamen (además suma tres empates y una caída), mientras que San Lorenzo perdió su invicto y no pudo quedar solo en la cima del Grupo B del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Al final del partido, el entrenador rosarino habló de su vínculo afectivo con San Lorenzo, por donde pasó en su época de futbolista.

El paraguayo Ronaldo Martínez aprovechó una desatención defensiva de San Lorenzo y abrió el marcador con un cabezazo a los 5 minutos.

Sobre los 22 minutos el árbitro Sebastián Martínez decidió expulsar a Ignacio Vázquez por doble amonestación y todo Platense se le fue encima al juez porque nadie entendió la primera amarilla, que había sido un minuto antes después de un choque entre Vázquez y Cuello, que también fue amonestado, pero fue quien había embestido al capitán del Calamar.

De la falta que derivó en la expulsión llegó el empate de cabeza de San Lorenzo por intermedio de Elias Báez.

Pasada la media hora de juego, el árbitro Martínez le mostró la segunda amarilla y, por lo tanto, a la roja a Cuello y ambos equipos se quedaron con diez futbolistas.

El doblete de Ronaldo Martínez

Ronaldo Martínez consiguió su doblete sobre el final del primer tiempo debajo del arco tras conectar un buscapié enviado desde la izquierda por Zapiola. En la segunda mitad el resultado no se modificó y el Calamar pudo festejar su primera victoria del campeonato.

Después del partido, el Kily González habló de San Lorenzo, un club donde jugó en el final de su carrera. "Tengo un cariño especial por la gente de San Lorenzo, siento una conexión especial con ellos", dijo el rosarino sobre los simpatizantes cuervos. Le preguntaron si le gustaría dirigir al equipo alguna vez, y el Kily respondió: "Uno siempre tiene sueños, siempre sueña con dirigir a equipos importantes".