Mauro Icardi volvió a jugar después de casi 300 días y metió un gol: qué dijo la China Suárez

El rosarino jugó los últimos minutos del partido y convirtió después de 281 días de inactividad por una grave lesión

Mauro Icardi celebra con la hinchada del Galatasaray su regreso al fútbol y al gol.

Iban 80 minutos de partido cuando el entrenador de Galatasaray le dijo a Mauro Icardi que entraría a la cancha. El equipo de Estambul ganaba 2 a 0 y para el delantero rosarino era un momento especial: volvería a jugar después de 281 días. La larga espera estaba a punto de quedar atrás.

Icardi entró, jugó hasta el final del partido y volvió a su vieja y letal costumbre: el gol. Marcó el tercero para el Galatasaray y la hinchada lo celebró en grande, dejando en claro su amor por el delantero rosarino.

Icardi se rompió los meniscos y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 7 de noviembre de 2024. Desde entonces, se habló de él mucho más por su vida privada (y muchas veces no tanto) que por su condición de futbolista. Pero en Galatasaray nunca lo olvidaron: ni la hinchada ni sus compañeros dejaron de soñar con el día de su regreso.

Y el regreso se produjo en la segunda fecha de la Superliga de Turquía frente a Karagümrük. El resultado final a favor del Galatasaray fue contundente: 3 a 0.

Ídolo en Galatasaray

Los hinchas del equipo mostraron su idolatría por Icardi desde antes del comienzo del partido, cuando el delantero salió a la cancha a hacer el calentamiento previo. Al final, cuando Galatasaray ya había goleado y el rosarino había marcado un gol, todo fue una fiesta.

Cuando el partido terminó, Icardi se puso cara a cara con las plateas y comenzó a dirigir los cánticos de los hinchas. Poco después, la cuenta oficial de Galatasaray también le dedicó un mimo: “¡El rey ha vuelto!”, escribió.

Icardi tiene contrato con el club turco hasta mediados de 2026. Aunque todavía no es oficial, se sabe que ya hay conversaciones para extendérselo por dos años. En Galatasaray lo aman y él devuelve ese cariño con goles. Marcó 61 en 87 partidos, y a juzgar por el que convirtió hoy parece que esa costumbre se mantendrá intacta pese a la lesión y el largo período de inactividad.

La publicación de la China Suárez

Después del partido, la pareja de Icardi, la actriz y cantante China Suárez hizo una publicación en sus redes dedicada al delantero. "Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón, Mauro Icardi".

La frase parece aludir a Wanda Nara, la expareja de Icardi y madre de los hijos del delantero. Ambos mantienen un largo y mediatizado conflicto, que se actualiza todos los días y que recrudeció desde que el rosarino está junto a la China Suárez.