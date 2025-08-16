Central Córdoba cumplió con su labor y se trajo los tres puntos en su visita a Puerto Nuevo

El Charrúa no se baja de la pelea y sigue soñando con el ascenso directo. Derrotó 2 a 1 a Puerto Nuevo como visitante.

Central Córdoba hizo lo que tenía que hacer. Le ganó 2 a 1 al colista Puerto Nuevo como visitante en la Primera C y sigue soñando con el ascenso. Los goles del equipo rosarino fueron convertidos por Valentín Rovetto, en el primer tiempo, y Lucas Manochi en la segunda mitad.

Las primeras imágenes hacían presagiar que Central Córdoba iba a tener una tarde complicada. Porque los charrúas, y que no suene a una excusa barata, necesitan de un terreno de juego apropiado para desarrollar su juego. Y cuando comenzó a rodar la pelota, parecía que tenía un conejo adentro, por los saltos que daba.

La dupla compuesta por Teglia y Acoglanis dispuso un 4-3-3, sin una referencia en el área como Vranjicán o Di Vanni, y tampoco tenía un enganche definido.

A pesar de la cancha, a los 4’ Valentín Rovetto, recibió una pelota en la puerta del área grande, y con un remate cruzado puso el 1 a 0 para los de Tablada.

Desde allí la visita manejó a su antojo el partido y tuvo dos chances claras para aumentar la ventaja con la Joya Ramírez a los 35’ que casi cuelga la pelota en un ángulo, o un cabezazo de Mateo Yaszczuk que se fue muy cerca del palo derecho del arquero local.

El segundo tiempo comenzó con el mismo formato. Con un Central Córdoba protagonista como en la primera parte del torneo. Por lo cual no extrañó que a los 55’ Lucas Manochi, quedó mano a mano con el guardameta local y anotó el 2 a 0.

Todo indicaba que los rosarinos iban a tener una tarde tranquila. Pero a los 65’, luego de un saque de esquina y de la única forma que Puerto Nuevo podía arrimar peligro, a través de un cabezazo de Estanislao Magallanes, los de Campana lograron convertir y ponerse en partido.

Los fantasmas comenzaron a apoderarse del equipo visitante. A los 72’ Gastaudo evitó el empate y Central Córdoba ya estaba parado para jugar de contragolpe. Pero en los últimos quince minutos, el Charrúa tomó otra vez el control, los minutos fueron pasando y los tres puntos viajaron a Rosario.

Alineación de Central Córdoba

Central Córdoba formó con: Facundo Gastaudo; Mateo Yaszczuk, Paulo Killer, Valentín Robetto y Mario Senra; Francisco Duré (72’ Valentino Mozzi), Simón Sierra (84’ Emanuel Rodríguez) y Gonzalo Gómez; Lucas Manochi (87' Valentín Detzel), Tomás Ramírez (84’ Agustín Flores) y Joaquín Messi.

El resto de lo citados en el equipo de Tablada: Ignacio Colombo, Santiago Buzzi, Valentino Mozzi, Emanuel Rodríguez, Lucio Carranza, Santiago Flores, Agustín Flores, Valentín Detzel y Martín Cuenca. Dos quedarán afuera del banco de relevos.