Kevin Ortiz: "Hicimos las cosas bien en todo el torneo"

El poderío de River hizo que los volantes centrales canalla no la pasaran del todo bien, aunque hubo un desgaste importante, tanto de Ortiz como de Toledo. “Siempre trato de hacer lo mejor para el grupo. En el primer tiempo sobre todo sufrimos bastante y tratamos de cortar ese circuito de juego. En el segundo lo pudimos controlar un poco mejor, por eso fuimos a los penales”, reflexionó sobre las correcciones que se hicieron en el complemento, para que River no tuviera las mismas libertades que en el primero. “Cortamos los circuitos de juego y cada uno trató de ir con su marca y me parece que ese segundo tiempo las cosas salieron mejor”.