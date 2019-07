Kevin Mac Allister entre rojinegros

"Kevin (Mac Allister) no va a seguir en Boca porque quiere buscar continuidad y se le presenta la posibilidad de Colón y Newell's", contó Patricio Mac Allister, representante del defensor, sobre las alternativas que maneja el futbolista. Y enseguida agregó que "hay charlas extraoficiales y en los próximos días se definirá el futuro de Kevin Mac Allister". El representante del defensor, tío de Kevin, sostuvo además que "Kevin quiere jugar y tener continuidad. Tampoco se descarta que pueda volver a Argentinos Juniors". El lateral, que tiene vínculo con el xeneize hasta fin de año, sumó sólo 110 minutos de juego en lo que va de 2019: 20 minutos contra San Martín (SJ) en el postergado de la fecha 12 y 90 contra Aldosivi en la 25. Y este segundo semestre no arrancó de la mejor manera: se desgarró en el arranque de la pretemporada y no viajó a la gira por Estados Unidos.