Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

El Parque Regional recibió a 120 boxeadores de todo el país durante el Torneo Nacional Amateur de Boxeo

Los campeones nacionales recibieron sus cinturones tras las finales del Torneo Nacional Amateur de Boxeo disputado en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez.

Villa Gobernador Gálvez albergó entre el 16 y el 22 de julio el Torneo Nacional Amateur de Boxeo , una competencia organizada con el apoyo de la Municipalidad y la fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo .

El certamen reunió a 120 deportistas de todas las provincias del país en el Parque Regional y tuvo como principal objetivo definir al seleccionado argentino que participará en los Juegos Suramericanos 2026 , que se disputarán del 12 al 26 de septiembre del próximo año en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El evento incluyó un campus de capacitación para deportistas y entrenadores, charlas técnicas, combates fuera de campeonato y peleas profesionales . Durante la jornada de cierre se desarrollaron las diez finales que consagraron a los nuevos campeones argentinos de la categoría amateur.

El promotor del certamen, Carlos Bilicich, destacó la magnitud de la organización y el respaldo recibido para concretar la competencia. "Representó muchísimo este evento. Ninguna de las provincias lo quiso hacer por el movimiento de gente que llevó y nosotros nos propusimos organizarlo", señaló. Además, remarcó que la iniciativa buscó fortalecer el desarrollo del boxeo y generar nuevas oportunidades para los deportistas emergentes.

El deporte como herramienta de desarrollo

La competencia otorgó un cinturón especial a cada campeón nacional y distinguió a Santiago Celes como el mejor boxeador del torneo. La premiación contó con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo y marcó el comienzo del proceso de conformación del seleccionado argentino para futuras competencias internacionales.

El intendente Alberto Ricci agradeció a los organizadores Leandro Albornoz y Carlos Bilicich por llevar el certamen a la ciudad. "Tuvimos a los mejores boxeadores amateurs de Argentina en nuestra ciudad y para nosotros fue un motivo más para difundir la práctica deportiva", afirmó.

Ricci destacó además la presencia de alumnos de los cuatro Centros de Día municipales durante las finales y valoró el impacto que tuvo la llegada de delegaciones de todo el país. "Recibimos en nuestro Parque Regional a chicos de todo el país y eso también fue muy significativo porque mostramos un espacio muy importante de la ciudad", expresó.

Por último, el mandatario remarcó la importancia de las políticas públicas vinculadas al deporte. "En nuestra gestión el deporte fue un eje muy fuerte porque sabemos todo lo que significó en el desarrollo y la contención de las personas de todas las edades", sostuvo.

Campeones argentinos

En la categoría de 49 kg el campeón fue Gonzalo Ebenau (Buenos Aires); en la de 52 kg: Lautaro Gómez (Buenos Aires); en 56 kg: Jair Assat (San Luis); en 60 kg: Santiago Celes (Buenos Aires); en 64 kg: Thiago Maza (Santa Fe); en 69 kg: Mateo Tavarone (Buenos Aires); en 75 kg: Marcos Mendoza (Buenos Aires); en 81 kg: Nahuel Roldán (Buenos Aires); en 91 kg: Pedro Arjona (Buenos Aires); en la categoría de más de 91 kg: Kevin Asman (Buenos Aires).

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