La Capital | Ovación | Villa Gobernador Gálvez

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

El Parque Regional recibió a 120 boxeadores de todo el país durante el Torneo Nacional Amateur de Boxeo

27 de julio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los campeones nacionales recibieron sus cinturones tras las finales del Torneo Nacional Amateur de Boxeo disputado en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez. 

Los campeones nacionales recibieron sus cinturones tras las finales del Torneo Nacional Amateur de Boxeo disputado en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez. 
Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Villa Gobernador Gálvez albergó entre el 16 y el 22 de julio el Torneo Nacional Amateur de Boxeo, una competencia organizada con el apoyo de la Municipalidad y la fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo.

El certamen reunió a 120 deportistas de todas las provincias del país en el Parque Regional y tuvo como principal objetivo definir al seleccionado argentino que participará en los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre del próximo año en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Mucho más que boxeo

El evento incluyó un campus de capacitación para deportistas y entrenadores, charlas técnicas, combates fuera de campeonato y peleas profesionales. Durante la jornada de cierre se desarrollaron las diez finales que consagraron a los nuevos campeones argentinos de la categoría amateur.

El promotor del certamen, Carlos Bilicich, destacó la magnitud de la organización y el respaldo recibido para concretar la competencia. "Representó muchísimo este evento. Ninguna de las provincias lo quiso hacer por el movimiento de gente que llevó y nosotros nos propusimos organizarlo", señaló. Además, remarcó que la iniciativa buscó fortalecer el desarrollo del boxeo y generar nuevas oportunidades para los deportistas emergentes.

El deporte como herramienta de desarrollo

La competencia otorgó un cinturón especial a cada campeón nacional y distinguió a Santiago Celes como el mejor boxeador del torneo. La premiación contó con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo y marcó el comienzo del proceso de conformación del seleccionado argentino para futuras competencias internacionales.

El intendente Alberto Ricci agradeció a los organizadores Leandro Albornoz y Carlos Bilicich por llevar el certamen a la ciudad. "Tuvimos a los mejores boxeadores amateurs de Argentina en nuestra ciudad y para nosotros fue un motivo más para difundir la práctica deportiva", afirmó.

Ricci destacó además la presencia de alumnos de los cuatro Centros de Día municipales durante las finales y valoró el impacto que tuvo la llegada de delegaciones de todo el país. "Recibimos en nuestro Parque Regional a chicos de todo el país y eso también fue muy significativo porque mostramos un espacio muy importante de la ciudad", expresó.

Por último, el mandatario remarcó la importancia de las políticas públicas vinculadas al deporte. "En nuestra gestión el deporte fue un eje muy fuerte porque sabemos todo lo que significó en el desarrollo y la contención de las personas de todas las edades", sostuvo.

Campeones argentinos

En la categoría de 49 kg el campeón fue Gonzalo Ebenau (Buenos Aires); en la de 52 kg: Lautaro Gómez (Buenos Aires); en 56 kg: Jair Assat (San Luis); en 60 kg: Santiago Celes (Buenos Aires); en 64 kg: Thiago Maza (Santa Fe); en 69 kg: Mateo Tavarone (Buenos Aires); en 75 kg: Marcos Mendoza (Buenos Aires); en 81 kg: Nahuel Roldán (Buenos Aires); en 91 kg: Pedro Arjona (Buenos Aires); en la categoría de más de 91 kg: Kevin Asman (Buenos Aires).

>>Leer más: Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Noticias relacionadas
Jorge Almirón mira con preocupación mientras Navarro reemplaza a Navarro. Fue una de las dos variantes que el DT hizo en Córdoba.

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Copa Santa Fe. Las mujeres campeonas de Mercadito celebran la clasificación a una nueva final.

Copa Santa Fe: Social Lux sigue haciendo historia, le ganó a Adiur y va por el bicampeonato en el femenino

Carlos Quintana ordena la defensa de Deportivo Riestra, que goleó a Boca en un gran primer tiempo.

Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riestra, con goleada a Boca en el Guillermo Laza

Primeros tramos del GP húngaro y Franco Colapinto contiene a un revitalizado Fernando Alonso y a George Russell, que largó muy mal. Ambos terminarían adelante del argentino. Alpine viene en picada.

Alpine, de cara al parón: el entretiempo que llega justo para reaccionar y no seguir cuesta abajo

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

Lo último

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

La llegada de García Basso a Newells se frenó y buscan a Mateo García

La llegada de García Basso a Newell's se frenó y buscan a Mateo García

Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Corredores Viales no reaccionó ante la llegada de lluvias intensas. El municipio destina $20 millones para impedir desbordes en Circunvalación

Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
Economía

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

Una tragicomedia, una ruta y un camino electoral

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Una tragicomedia, una ruta y un camino electoral

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre
Economía

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
La Ciudad

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Ovación
Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Copa Santa Fe: Social Lux sigue haciendo historia, le ganó a Adiur y va por el bicampeonato en el femenino

Copa Santa Fe: Social Lux sigue haciendo historia, le ganó a Adiur y va por el bicampeonato en el femenino

Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riestra, con goleada a Boca en el Guillermo Laza

Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riestra, con goleada a Boca en el Guillermo Laza

Policiales
Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La Ciudad
Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
La Ciudad

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado
Política

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional
La Ciudad

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
La Ciudad

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
La Región

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
La Ciudad

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales
Policiales

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo
La Ciudad

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal
La Ciudad

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe
Policiales

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas