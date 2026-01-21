La Capital | Ovación | Newell's

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Es un paciente en terapia intensiva"

El presidente de la Lepra participó de un podcast, donde se refirió a cómo se encontró al club al momento de asumir y las expectativas de cara a la próxima temporada

21 de enero 2026 · 15:15hs
Ignacio Boero afirmó que el club tiene una pasivo de 35 millones de dólares

Foto: Sebastián Suárez Meccia

Ignacio Boero afirmó que el club "tiene una pasivo de 35 millones de dólares"

Newell's se prepara para el inicio del Torneo Apertura, donde buscará revertir la mala campaña del 2025 que lo llevó a pelear el descenso hasta el final del campeonato. En ese contexto, el flamante presidente electo Ignacio Boero estuvo en el canal "La Fábrica del Podcast" y se refirió al duro presente institucional del club rosarino.

En primer lugar, Boero se refirió a cómo se encontró económicamente al club: "Un club embargado, a nivel igual o peor que San Lorenzo para que ustedes tengan un ejemplo. Muy mal administrado, o sea, no a la altura del potencial que tiene el club".

En este sentido, explicó a que se debía esta crítica situación actual: "Newell's dejó de formar jugadores y empezó a traer deliberadamente, como todos saben, los libros de pase se prestan para un montón de cosas, para cosas raras. Newell's fue cayendo en eso y llegamos a donde llegamos". Además, agregó: "Se compró mal los jugadores, se pagaron carísimos, sueldos carísimos. Después de River y Boca, Newell's era el tercero que mejores sueldos 'pagaba', no los pagaba, pero los contratos los firmaba, y en costo de plantel era el tercer equipo de la Argentina".

>> Leer más: Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Los nuevos contratos

Por otro lado, el presidente leproso explicó la nueva dinámica de los "contratos por productividad": "Vamos a pagar por minuto, o sea, un sueldo normal del fútbol y con determinados objetivos que si se cumplen es el sueldo que a lo mejor el jugador pretende cobrar".

También, argumentó que no es un caso aislado: "En las ligas más importantes se paga de esa forma porque es lo lógico también, no es lo mismo vos querer ganar un sueldo muy importante ganándotelo o porque firmaste un contrato y nada más".

Boero se refirió a la "comunidad" entre las listas en este momento adverso de la Lepra: "Hay un sentido de pertenencia, de identidad que todos quieren que en definitiva que le vaya bien al club. Como también hubiésemos sido nosotros y hubiésemos estado no hubiese tocado perder".

Ignacio Boero habló de la relación de Newell's con la AFA

El presidente de la institución afirmó que "Newell's venía a tener una relación muy mala con AFA institucionalmente". Ante ello, el dirigente dijo: "Más allá de que si Tapia te gusta o no te gusta, yo tengo respeto por Tapia al salir campeón con la selección después de muchísimo tiempo. Ya te digo, te puede gustar o no gustar, yo respeto a la gente que que consigue cosas, que ha tenido logros".

En este contexto, adhirió: "Newell's es una institución muy grande del fútbol argentino y tiene que tener una buena relación como tuvo históricamente".

Por último, destacó la importancia de tener un "buen" vínculo: "Hay un montón de cosas importantes para Newell's y para nuestra ciudad que se pueden hacer con la AFA. Ya tengo tengo muchos referentes de la selección argentina que son de Newell's. Hoy Maxi Rodríguez es un referente que que también tiene una muy buena relación con AFA. Es embajador FIFA, todo y es de Newell's y esas cosas las tenemos que que que usufructuar".

Embed

Noticias relacionadas
Juntos a la par. Favio Orsi y Sergio Gómez tendrán el gran desafío de reposicionar a Newell’s en la Liga Profesional.

Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Matías Cóccaro y Bruno Cabrera, dos de los refuerzos de Newells.

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Gabriel Arias, en una de las prácticas de Newells. Dijo que vino encantado por la invitación de la dupla Orsi-Gómez.

"¿Por qué a Newell's?": Arias explicó la razón que lo convenció de sumarse al equipo 

El árbitro Luis Lobo Medina dirigirá Newells ante Talleres en Córdoba.

Newell's y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Lo último

Éxito total en Punta del Este: Pampita y Leo Saleh en jet privado y el evento esteño de Punta Fashion Sunset

Éxito total en Punta del Este: Pampita y Leo Saleh en jet privado y el evento esteño de Punta Fashion Sunset

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Revolución de autos en el mercado argentino: China tiene puestos los ojos en Sudamérica

Revolución de autos en el mercado argentino: "China tiene puestos los ojos en Sudamérica"

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus
LA REGION

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Ovación
Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero
OVACIÓN

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos