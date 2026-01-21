El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Es un paciente en terapia intensiva"

El presidente de la Lepra participó de un podcast, donde se refirió a cómo se encontró al club al momento de asumir y las expectativas de cara a la próxima temporada

Newell's se prepara para el inicio del Torneo Apertura, donde buscará revertir la mala campaña del 2025 que lo llevó a pelear el descenso hasta el final del campeonato. En ese contexto, el flamante presidente electo Ignacio Boero estuvo en el canal "La Fábrica del Podcast" y se refirió al duro presente institucional del club rosarino.

En primer lugar, Boero se refirió a cómo se encontró económicamente al club: " Un club embargado , a nivel igual o peor que San Lorenzo para que ustedes tengan un ejemplo. Muy mal administrado, o sea, no a la altura del potencial que tiene el club".

En este sentido, explicó a que se debía esta crítica situación actual: " Newell's dejó de formar jugadores y empezó a traer deliberadamente , como todos saben, los libros de pase se prestan para un montón de cosas, para cosas raras. Newell's fue cayendo en eso y llegamos a donde llegamos". Además, agregó: "Se compró mal los jugadores, se pagaron carísimos, sueldos carísimos. Después de River y Boca, Newell's era el tercero que mejores sueldos 'pagaba', no los pagaba, pero los contratos los firmaba, y en costo de plantel era el tercer equipo de la Argentina".

Los nuevos contratos

Por otro lado, el presidente leproso explicó la nueva dinámica de los "contratos por productividad": "Vamos a pagar por minuto, o sea, un sueldo normal del fútbol y con determinados objetivos que si se cumplen es el sueldo que a lo mejor el jugador pretende cobrar".

También, argumentó que no es un caso aislado: "En las ligas más importantes se paga de esa forma porque es lo lógico también, no es lo mismo vos querer ganar un sueldo muy importante ganándotelo o porque firmaste un contrato y nada más".

Boero se refirió a la "comunidad" entre las listas en este momento adverso de la Lepra: "Hay un sentido de pertenencia, de identidad que todos quieren que en definitiva que le vaya bien al club. Como también hubiésemos sido nosotros y hubiésemos estado no hubiese tocado perder".

Ignacio Boero habló de la relación de Newell's con la AFA

El presidente de la institución afirmó que "Newell's venía a tener una relación muy mala con AFA institucionalmente". Ante ello, el dirigente dijo: "Más allá de que si Tapia te gusta o no te gusta, yo tengo respeto por Tapia al salir campeón con la selección después de muchísimo tiempo. Ya te digo, te puede gustar o no gustar, yo respeto a la gente que que consigue cosas, que ha tenido logros".

En este contexto, adhirió: "Newell's es una institución muy grande del fútbol argentino y tiene que tener una buena relación como tuvo históricamente".

Por último, destacó la importancia de tener un "buen" vínculo: "Hay un montón de cosas importantes para Newell's y para nuestra ciudad que se pueden hacer con la AFA. Ya tengo tengo muchos referentes de la selección argentina que son de Newell's. Hoy Maxi Rodríguez es un referente que que también tiene una muy buena relación con AFA. Es embajador FIFA, todo y es de Newell's y esas cosas las tenemos que que que usufructuar".