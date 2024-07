Juegos Olímpicos: José "Maligno" Torres ganó la primera medalla de oro para la Argentina

The New York Times intentó explicar por qué los franceses odian a los argentinos

Con alta tensión ante la espera del rendimiento de sus rivales, el británico Reilly tuvo otra destacada actuación en la última pasada, pero no le alcanzó para superar al argentino . El Maligno y todo su equipo festejaron con euforia la consagración olímpica ante la sorpresa del mundo del BMX .

Quién es el Maligno Torres

José Torres nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de marzo de 1995, mientras sus padres vivían allí por trabajo. Desde pequeño recibió el apodo de "Maligno" por sus travesuras y a los 10 años se mudó a Córdoba, donde descubrió su pasión por las bicicletas. Mientras jugaba al fútbol con su hermano mellizo, se sintió atraído por el BMX al ver otros chicos haciendo trucos.

A los 14 años, José vio por primera vez a un ciclista hacer un truco llamado flair, y fue el momento en que se despertó su interés: pidió prestada una bicicleta para probar él mismo y desde entonces se dedicó por completo al BMX.

La medalla de oro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 le dio su ticket para los Juegos de París, sus primeras olimpíadas. "Era difícil llegar a la final y sabía que no podría fallar", remarcó tras la clasificación, y añadió: "Me sentí bien, tengo un problemita respiratorio, estaba asustado al principio, pero me siento preparado físicamente pese a los golpes que tuve el primer día".

José "Maligno" Torres sorprendió al público de París con una histórica consagración.

El primer oro de Argentina en París 2024

Maligno Torres se convirtió en el primer deportista argentino en subirse al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024, y lo hizo nada más ni nada menos que con la medalla dorada de BMX freestyle, un logro inédito e histórico para el país en la disciplina.

El argentino sorprendió a propios y ajenos con una actuación única, digna de uno de los mejores deportistas de BMX del mundo. A pesar no llegar a París como uno de los candidatos, se sobrepuso al campeón olímpico de Tokio, el australiano Logan Martin, y al local Anthony Jeanjean, quienes mantenían la gran expectativa del público. Sobre el final, el británico Kieran Reilly relució pero quedó en el segundo puesto de la competencia.