Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Tras su fallido arreglo con el Santos, el director técnico asume este miércoles en el Galo, donde ya estuvo en 2020.

3 de septiembre 2025 · 15:34hs
Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli, con la camiseta de Atlético Mineiro. El DT de Casilda asume este miércoles en el Galo. 

Hace unas semanas, cuando Santos echó a su entrenador por una muy mala campaña, el club donde brilló Edson Arantes do Nacimento, Pelé, apuntó a un entrenador argentino que ya había estado en el club. Las negociaciones con Jorge Sampaoli duraron días, pero finalmente no prosperaron.

Santos terminó eligiendo a otro argentino, Juan Pablo Vojvoda, quien estaba sin trabajo tras su despido en Fortaleza pero viene de cuatro muy buenos años al frente del equipo del norte de Brasil, tanto en los campeonatos estaduales como en el Brasileirao.

El primer entrenador al que apuntó Santos fue Jorge Sampaoli, el santafesino de Casilda que dirigió a la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. El club y el director técnico no llegaron a un acuerdo, pero nunca quedó claro por qué.

Tras la asunción de Vojvoda, Sampaoli regresó a Río de Janeiro, donde residía. Quizás imaginaba que no pasaría mucho tiempo hasta que su nombre volviera a sonar en algún club brasileño.

Jorge Sampaoli, el primer candidato

Si fue así, no se equivocó. Cuando decidió despedir a Cuca, el Atlético Mineiro armó una lista de tres o cuatro candidatos en la que rápidamente Sampaoli se situó por encima del resto. El santafesino ya había dirigido al club en 2020 y en el club de Belo Horizonte lo conocen muy bien.

Leer másLionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo":

Al principio pareció que la candidatura de Sampaoli se caería, porque en el club hay quienes no tienen buenos recuerdos de su primer paso por el Atlético Mineiro. Sin embargo, el club y el entrenador terminaron llegando a un acuerdo y este miércoles el técnico que empezó en Argentino de Rosario llegó a Belo Horizonte para hacerse cargo del equipo.

"Me alegra estar de vuelta"

"Era la mejor opción", comentó brevemente Sampaoli al acordar su incorporación al Galo. También recordó que el Covid le quitó el título del Brasileirao en 2020, cuando perdió el campeonato en las últimas fechas: tenía un plantel diezmado por la cantidad de jugadores contagiados por el coronavirus.

Antes de hacerse cargo del equipo, este miércoles por la tarde, Sampaoli también expresó su alegría por el acuerdo que le permite volver al Atlético Mineiro. "Me alegra estar de vuelta aquí", dijo. Y añadió: "Gracias por la amabilidad de quienes se expresaron en las redes. Estamos muy emocionados y esperamos que el Galo sea aún más grande".

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Ovación
Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?
OVACIÓN

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Lionel Scaloni: Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo

Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

Policiales
El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

La Ciudad
Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia