Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Tras su fallido arreglo con el Santos, el director técnico asume este miércoles en el Galo, donde ya estuvo en 2020.

Hace unas semanas, cuando Santos echó a su entrenador por una muy mala campaña, el club donde brilló Edson Arantes do Nacimento, Pelé, apuntó a un entrenador argentino que ya había estado en el club. Las negociaciones con Jorge Sampaoli duraron días, pero finalmente no prosperaron.

Santos terminó eligiendo a otro argentino, Juan Pablo Vojvoda, quien estaba sin trabajo tras su despido en Fortaleza pero viene de cuatro muy buenos años al frente del equipo del norte de Brasil, tanto en los campeonatos estaduales como en el Brasileirao.

El primer entrenador al que apuntó Santos fue Jorge Sampaoli, el santafesino de Casilda que dirigió a la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. El club y el director técnico no llegaron a un acuerdo, pero nunca quedó claro por qué.

Tras la asunción de Vojvoda, Sampaoli regresó a Río de Janeiro, donde residía. Quizás imaginaba que no pasaría mucho tiempo hasta que su nombre volviera a sonar en algún club brasileño.

Jorge Sampaoli, el primer candidato

Si fue así, no se equivocó. Cuando decidió despedir a Cuca, el Atlético Mineiro armó una lista de tres o cuatro candidatos en la que rápidamente Sampaoli se situó por encima del resto. El santafesino ya había dirigido al club en 2020 y en el club de Belo Horizonte lo conocen muy bien.

Leer másLionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo":

Al principio pareció que la candidatura de Sampaoli se caería, porque en el club hay quienes no tienen buenos recuerdos de su primer paso por el Atlético Mineiro. Sin embargo, el club y el entrenador terminaron llegando a un acuerdo y este miércoles el técnico que empezó en Argentino de Rosario llegó a Belo Horizonte para hacerse cargo del equipo.

"Me alegra estar de vuelta"

"Era la mejor opción", comentó brevemente Sampaoli al acordar su incorporación al Galo. También recordó que el Covid le quitó el título del Brasileirao en 2020, cuando perdió el campeonato en las últimas fechas: tenía un plantel diezmado por la cantidad de jugadores contagiados por el coronavirus.

Antes de hacerse cargo del equipo, este miércoles por la tarde, Sampaoli también expresó su alegría por el acuerdo que le permite volver al Atlético Mineiro. "Me alegra estar de vuelta aquí", dijo. Y añadió: "Gracias por la amabilidad de quienes se expresaron en las redes. Estamos muy emocionados y esperamos que el Galo sea aún más grande".