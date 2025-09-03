La Capital | Ovación | Jorge Sampaoli

Ahora, sin distanciamiento social: Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en Brasil

Atlético Mineiro confirmó el regreso del entrenador casildense a cinco años de la conquista del campeonato estadual con el Gallo

3 de septiembre 2025 · 12:29hs
Jorge Sampaoli regresa a Belo Horizonte.

Foto: AP/Jose Breton.

Se terminaron las vacaciones de Jorge Sampaoli después de su breve estadía en Francia. Atlético Mineiro lo contrató una vez más y este martes le dio la bienvenida con un mensaje que recuerda su primera experiencia durante la pandemia de coronavirus: "Ahora, sin distanciamiento social".

El Zurdo firmó un contrato hasta 2027 para volver a trabajar en Brasil despues de dos años. Su última experiencia en el país vecino fue como director técnico de Flamengo. Previamente estuvo en Santos, actualmente conducido por Juan Pablo Vojvoda, otro argentino formado en Newell's.

El exseleccionador de Argentina y Chile vuelve con un desafío de nivel internacional en el Gallo. Aunque no tiene una buena posición en el torneo nacional, el equipo sigue en la pelea por la conquista de la Copa Sudamericana y enfrentará a Bolívar en los cuartos de final.

¿Cómo le fue a Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro?

Sampaoli pasó casi un año como DT de Atlético Mineiro después de su ciclo en Santos. El club lo presentó en marzo de 2020, cuando ya se había declarado la pandemia de Covid-19, de modo que el desarrollo del proyecto estuvo marcado a fuego por las restricciones sanitarias de principio a fin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atletico/status/1963041467351363700&partner=&hide_thread=false

En tiempos de barbijo, hisopados y partidos sin público, el equipo ganó el Campeonato Mineiro, el torneo estadual de Minas Gerais. Después de la victoria por 2 a 1 en el primer encuentro con Tombense, el Gallo ganó nuevamente por la mínima diferencia y el 30 de agosto se quedó con el trofeo en Belo Horizonte.

>> Leer más: Jorge Sampaoli rompió el silencio y eligió al mejor jugador de la historia

Aquella temporada concluyó con Atlético en el tercer lugar de la clasificación del Campeonato Brasileño. En febrero siguiente, el Zurdo pidió la rescisión del contrato y se fue a Europa para dirigir a Olympique de Marsella. Su ciclo concluyó con 45 partidos disputados, incluyendo 26 triunfos y 9 empates.

La carrera de Sampaoli siguió en ascenso a partir de la mudanza a Francia, donde trabajó trabajó hasta mediados de 2022 y consiguió la clasificación a la Liga de Campeones. En el final de la temporada aceptó la oferta para volver a Sevilla, el club que le dio su primera oportunidad en el Viejo Continente. Casi una década más tarde, Mineiro tomó la misma decisión con un buen recuerdo y la esperanza de sumar un nuevo título internacional.

