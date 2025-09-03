La Capital | Ovación | Deportivo Riestra

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Mateo Apolonio hizo historia en el fútbol al romper el récord y ser el más joven de jugar en primera división. La realidad en el presente es de luchar para volver al primer nivel

Luis Castro

Por Luis Castro

3 de septiembre 2025 · 13:57hs
Mateo Apolonio y el sueño cumplido de jugar en la primera de Riestra con sólo 14 años.

Hace más de un año, el nombre de Mateo Apolonio aparecía en el mundo del fútbol de manera inesperada. Con tan sólo 14 años y 28 días el chico hacía su debut en la primera división rompiendo el récord ostentado hasta ese entonces por Sergio Agüero. El Ogro Cristian Fabbiani, conductor de Deportivo Riestra, lo mandaba a la cancha justamente frente a Newell's en un duelo por la Copa Argentina. ¿Qué fue del juvenil lateral izquierdo?

El 16 de mayo de 2024 Riestra era noticia como muchas veces lo hizo con determinaciones un tanto llamativas y otras polémicas. El Ogro decidió presentar un equipo alternativo para medirse con la Lepra, su actual club, por la Copa Argentina. Y la decisión fue la de dejar un sello en la entidad e hizo debutar en los últimos minutos del partido al chico Apolonio.

El hecho fue inusual y fue noticia mundial por unos días, pero después el tiempo fue pasando y poco y nada se supo de ese joven con condiciones y sueños de grandeza dentro del fútbol.

Los días, semanas y meses fueron pasando y más de un año después el talentoso joven, quien vive en el barrio privado La Magdalena, en Canning, deambula en las divisiones inferiores entre la sexta de la entidad del Malevo y en algunas ocasiones integró el banco de suplentes de la reserva, pero en el presente torneo de la Liga Profesional del Fútbol (LPF) hasta el momento nunca fue tenido en cuenta.

Embed - Mateo Apolonio se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar en primera

Puro marketing

"El debut récord de Mateo Apolonio con 14 años en el fútbol argentino: ¿joven prodigio o marketing?", tituló el diario El País el día de la presentación de Apolonio con cara, obviamente, de niño. El paso del tiempo fue dejando como primera respuesta la segunda opción, la del marketing, y para más adelante aparecerá la primera intriga: ¿niño prodigio?

"Juego de 3, he jugado de volante por izquierda y tengo 14 años. Estaba en el living de mi casa, me llamó mi mamá para que suba y estaba mi papá llorando con el teléfono. Y ahí me dijo: «Fuiste citado a primera división». Es una experiencia única y pase lo que pase, va a ser un recuerdo hermoso", contó en aquel entonces Mateo con profunda emoción e iniciando un sueño prematuro, ya que hoy debe pelear desde abajo para volver a estar en la máxima escena.

Un streamer jugó en primera

Tiempo después, en noviembre de 2024 Deportivo Riestra ocupó otra vez el mundo mediático con la presentación de un streamer. Por la fecha 22 de la LPF el Malevo enfrentó a Vélez, el líder el torneo, y presentó entre los titulares a Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen.

El joven, con millones de seguidores, había sido contratado un par de meses antes, se presentó como delantero y apenas estuvo 30 segundos en cancha sin tocar una pelota. Un verdadero desatino para un fútbol profesional más allá de que el club logró su cometido de marketing.

