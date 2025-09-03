Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

El director técnico de la selección nacional dijo que, por el anuncio del astro rosarino, el partido con Venezuela será "emotivo y especial"

El entrenador de la selección argentina campeona del mundo, Lionel Scaloni habló este miércoles sobre el partido ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial y sobre la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina en el país. "Será emotivo", dijo

"Por lo que ya declaró Leo (Messi), será un partido emotivo, especial, lindo", dijo el director técnico nacido en Pujato y formado como futbolista en Newell's, donde también empezó el mejor jugador del mundo.

Y añadió: "Si es verdad que es el último partido por eliminatorias, hay que disfrutarlo. Soy el primero que voy a disfrutar poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que vaya a la cancha y que él mismo lo disfrute, porque lo merece".

Cuando le preguntaron si será un partido espercial para él, expresó: "No, lo vivo como un partido normal".

Leer más: Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Criustian Fabbiani

El equipo par jugar con Venezuela

Sobre la posible formación titular, Scaloni indicó: "En principio Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) no pudo entrenarse y no creo que forme parte del equipo. La idea es poner lo mejor y darle la oportunidad a algún chico y que pueda jugar. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y siempre intentando hacer el mejor partido".

Sobre la Finalissima que Argentina debe jugar ante España, Scaloni expresó que no se sabe si se jugará en marzo y que hay que esperar. "Nosotros esperamos a ver qué pasa con España en sus Eliminatorias. Desde hace unos años para acá la Nations League complicó todo. No deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de qué vamos a hacer en marzo. En junio sí encontraremos algún rival, pero la idea es jugar un partido acá".

Leer más: El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

¿Viaja Messi a Ecuador?

Al ser consultado por la posibilidad de que Messi no viaje a Ecuador para la última fecha, Scaloni subrayó que “en principio, todos van a viajar a Ecuador”, y se refirió al estado en el que encontró al arquero Emiliano “Dibu” Martínez por su traspaso frustrado al Manchester United: “Está bien, al final no se hizo su pase, pero ayer estaba de cumpleaños, alegre y bien. Lógicamente, habrá tenido ilusión de jugar en el Manchester United, pero es un chico positivo que ya está pensando en nosotros. Lo vi bien en líneas generales”.