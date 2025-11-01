Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club era el favorito y así lo hizo valer en la otra semifinal. Venció a Gimnasia 26 a 18 en las Cuatro Hectáreas y jugará la final del Regional del Litoral de rugby el sábado próximo ante Duendes, que a primera hora derrotó a Estudiantes.
Por Pablo Mihal
Jockey Club era el favorito y así lo hizo valer en la otra semifinal. Venció a Gimnasia 26 a 18 en las Cuatro Hectáreas y jugará la final del Regional del Litoral de rugby el sábado próximo ante Duendes, que a primera hora derrotó a Estudiantes.
El equipo de Fisherton fue amplió dominador en la fase regular del Top 9, quedándose con el primer puesto muchas fechas antes del final. Mientras, Gimnasia había conseguido el pasaje en la última fecha ante Old Resian.
Pese a un comienzo propicio y una buena chance desperdiciada sobre la mitad del primer tiempo de GER, Jockey hizo valer su mejor andar y ya al final del primer tiempo pareció sentenciar la historia.
La segunda semifinal se movió temprano. A los 2 minutos Gimnasia tuvo un penal y Picotto lo convirtió para el 3 a 0 inicial. Todavía no se habían acomodado en el campo de juego cuando GER estableció la primera diferencia.
Gimnasia decidido a jugar en campo rival, teniendo el control de la pelota sabiendo que si la tenía Jockey podía generarle más de un dolor de cabeza.
Con las luces artificiales a full el partido empezó a equilibrarse y las acciones se hicieron más disputadas. Y a los 15' Baronio empató por la misma vía del penal: 3 a 3. En la disputa del terreno y la pelota ninguno de los dos lograba desplegar su juego.
Sobre los 25', Picotto falló un penal en una posición factible, que le impidió a Gimnasia volver a ponerse en ventaja. Y lo pagó caro. Es que Jockey se encendió en el final y con dos try, de Alejo Pereyra Tauzy y Quijano (33' y 38'), convertidos por Baronio, se puso 17 a 3 antes del final del primer tiempo.
En el inicio del complemento, un penal de Baronio a los 4' estiró las cifras a 20-3. Ahí GER, obligado por el reloj y el marcador, fue abriéndose paso en el campo con corazón y juego. Asi llegó al descuento a los 12 con el try de Franco Palillo, convertido por Picotto, para achicar a 20-10 las diferencias.
Sobre los 20' los equipos se empezaron a soltar y a jugar un poco más, más allá de que siguieron golpeándose a veces de forma innecesaria.
En ese contexto, un nuevo penal de Baronio le dio tranquilidad a Jockey, que se puso 23-10. Pero al toque GER eligió patear con Picotto y descontó: 23-13.
De ahí hasta el final Jockey jugó con la desesperación de GER, con la cabeza fría y el corazón caliente, aunque la roja a Santiago Belotti lo hizo estar en alerta hasta el final.
Pero a esa altura tan seguro estaba Jockey de su juego que hasta se dio el lujo de robar varías pelotas claves en el line y echaba por tierra cualquier intento mens sana de descontar.
Hasta que al final GER fue con todo en el último intento y apoyó Ignacio Palillo para hacer la diferencia mucho más acotada.
Cancha: Jockey Club. Árbitro: Emilio Traverso.
Jockey Club Rosario: Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino y Lucas Bur; Nicanor Minoldo, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul. HC. Federico Amelong.
Suplentes: Santiago Bellotti, Carlos I. Berretta, Alfredo Gálvez, Facundo Saranich, Sebastián Binner, Felipe Gigoux, Manuel Santi y Luca Scarpello.
GER: Joaquín Horcadda, Juan De Torres y Nicolás Silva; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto. HC. Hernán Dinucci.
Suplentes: Ignacio Palillo, Franco Palillo, Pedro Annunziata, Ciro Secoff, Joaquín Seoane, Nicolás Palillo, Nahuel Duarte y Magyn Gallay.