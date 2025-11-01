La Capital | Ovación | Jockey Club

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club derrotó a Gimnasia en Fisherton y definirá el Regional del Litoral con Duendes el próximo sábado. A primera hora, el Fantasma venció a Estudiantes.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

1 de noviembre 2025 · 21:17hs
Se llevó todo por delante. Jockey Club venció a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral ante Duendes.

Celina Mutti Lovera

Se llevó todo por delante. Jockey Club venció a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral ante Duendes.
El try de Pedro Quijano fue decisivo al final del primer tiempo para Jockey Club

El try de Pedro Quijano fue decisivo al final del primer tiempo para Jockey Club, que derrotó a Gimnasia y está en la final del Regional del Litoral.

Jockey Club era el favorito y así lo hizo valer en la otra semifinal. Venció a Gimnasia 26 a 18 en las Cuatro Hectáreas y jugará la final del Regional del Litoral de rugby el sábado próximo ante Duendes, que a primera hora derrotó a Estudiantes.

El equipo de Fisherton fue amplió dominador en la fase regular del Top 9, quedándose con el primer puesto muchas fechas antes del final. Mientras, Gimnasia había conseguido el pasaje en la última fecha ante Old Resian.

Pese a un comienzo propicio y una buena chance desperdiciada sobre la mitad del primer tiempo de GER, Jockey hizo valer su mejor andar y ya al final del primer tiempo pareció sentenciar la historia.

El primer tiempo en las Cuatro Hectáreas

La segunda semifinal se movió temprano. A los 2 minutos Gimnasia tuvo un penal y Picotto lo convirtió para el 3 a 0 inicial. Todavía no se habían acomodado en el campo de juego cuando GER estableció la primera diferencia.

Gimnasia decidido a jugar en campo rival, teniendo el control de la pelota sabiendo que si la tenía Jockey podía generarle más de un dolor de cabeza.

>>Leer más: Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Con las luces artificiales a full el partido empezó a equilibrarse y las acciones se hicieron más disputadas. Y a los 15' Baronio empató por la misma vía del penal: 3 a 3. En la disputa del terreno y la pelota ninguno de los dos lograba desplegar su juego.

Sobre los 25', Picotto falló un penal en una posición factible, que le impidió a Gimnasia volver a ponerse en ventaja. Y lo pagó caro. Es que Jockey se encendió en el final y con dos try, de Alejo Pereyra Tauzy y Quijano (33' y 38'), convertidos por Baronio, se puso 17 a 3 antes del final del primer tiempo.

Gimnasia intentó pero Jockey Club se impuso

En el inicio del complemento, un penal de Baronio a los 4' estiró las cifras a 20-3. Ahí GER, obligado por el reloj y el marcador, fue abriéndose paso en el campo con corazón y juego. Asi llegó al descuento a los 12 con el try de Franco Palillo, convertido por Picotto, para achicar a 20-10 las diferencias.

Sobre los 20' los equipos se empezaron a soltar y a jugar un poco más, más allá de que siguieron golpeándose a veces de forma innecesaria.

En ese contexto, un nuevo penal de Baronio le dio tranquilidad a Jockey, que se puso 23-10. Pero al toque GER eligió patear con Picotto y descontó: 23-13.

>>Leer más: Regional del Litoral de rugby: Duendes se metió en la semifinales y Gimnasia se acercó

De ahí hasta el final Jockey jugó con la desesperación de GER, con la cabeza fría y el corazón caliente, aunque la roja a Santiago Belotti lo hizo estar en alerta hasta el final.

Pero a esa altura tan seguro estaba Jockey de su juego que hasta se dio el lujo de robar varías pelotas claves en el line y echaba por tierra cualquier intento mens sana de descontar.

Hasta que al final GER fue con todo en el último intento y apoyó Ignacio Palillo para hacer la diferencia mucho más acotada.

Las formaciones de Jockey y Gimnasia

Cancha: Jockey Club. Árbitro: Emilio Traverso.

Jockey Club Rosario: Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino y Lucas Bur; Nicanor Minoldo, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul. HC. Federico Amelong.

Suplentes: Santiago Bellotti, Carlos I. Berretta, Alfredo Gálvez, Facundo Saranich, Sebastián Binner, Felipe Gigoux, Manuel Santi y Luca Scarpello.

GER: Joaquín Horcadda, Juan De Torres y Nicolás Silva; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto. HC. Hernán Dinucci.

Suplentes: Ignacio Palillo, Franco Palillo, Pedro Annunziata, Ciro Secoff, Joaquín Seoane, Nicolás Palillo, Nahuel Duarte y Magyn Gallay.

Noticias relacionadas
Duendes y Estudiantes jugaron una semifinal muy intensa del Regional del Litoral, en la cancha de Jockey.

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Mateo Cáceres festeja el gol que le dio la victoria a Talleres sobre Vélez. El equipo cordobés alcanzó a Newells en la tabla anual. 

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Los clásicos de Newells y Central no entienden siempre y se juegan con la misma pasión.

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

El error del Dibu Martínez le sirvió a Liverpool para ponerse 1 a 0. 

El increíble error del Dibu Martínez que abrió la derrota de su equipo contra el Liverpool

Ver comentarios

Las más leídas

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Lo último

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Después del otoño tardío, ahora las hormigas anticipan un verano muy caluroso

Después del "otoño tardío", ahora las hormigas anticipan un verano "muy caluroso"

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

La actividad será el lunes 3 de noviembre y participarán grupos de Granadero Baigorria, Timbúes y Alcorta. En lo que va del año ya se realizaron seis encuentros
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Ovación
Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná
Ovación

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Después del otoño tardío, ahora las hormigas anticipan un verano muy caluroso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Después del "otoño tardío", ahora las hormigas anticipan un verano "muy caluroso"

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
La Ciudad

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Política

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Negocios

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 