Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club era el favorito y así lo hizo valer en la otra semifinal. Venció a Gimnasia 26 a 18 en las Cuatro Hectáreas y jugará la final del Regional del Litoral de rugby el sábado próximo ante Duendes , que a primera hora derrotó a Estudiantes.

El equipo de Fisherton fue amplió dominador en la fase regular del Top 9, quedándose con el primer puesto muchas fechas antes del final . Mientras, Gimnasia había conseguido el pasaje en la última fecha ante Old Resian.

Pese a un comienzo propicio y una buena chance desperdiciada sobre la mitad del primer tiempo de GER, Jockey hizo valer su mejor andar y ya al final del primer tiempo pareció sentenciar la historia .

La segunda semifinal se movió temprano. A los 2 minutos Gimnasia tuvo un penal y Picotto lo convirtió para el 3 a 0 inicial. Todavía no se habían acomodado en el campo de juego cuando GER estableció la primera diferencia.

Gimnasia decidido a jugar en campo rival, teniendo el control de la pelota sabiendo que si la tenía Jockey podía generarle más de un dolor de cabeza.

Con las luces artificiales a full el partido empezó a equilibrarse y las acciones se hicieron más disputadas. Y a los 15' Baronio empató por la misma vía del penal: 3 a 3. En la disputa del terreno y la pelota ninguno de los dos lograba desplegar su juego.

Sobre los 25', Picotto falló un penal en una posición factible, que le impidió a Gimnasia volver a ponerse en ventaja. Y lo pagó caro. Es que Jockey se encendió en el final y con dos try, de Alejo Pereyra Tauzy y Quijano (33' y 38'), convertidos por Baronio, se puso 17 a 3 antes del final del primer tiempo.

Gimnasia intentó pero Jockey Club se impuso

En el inicio del complemento, un penal de Baronio a los 4' estiró las cifras a 20-3. Ahí GER, obligado por el reloj y el marcador, fue abriéndose paso en el campo con corazón y juego. Asi llegó al descuento a los 12 con el try de Franco Palillo, convertido por Picotto, para achicar a 20-10 las diferencias.

Sobre los 20' los equipos se empezaron a soltar y a jugar un poco más, más allá de que siguieron golpeándose a veces de forma innecesaria.

En ese contexto, un nuevo penal de Baronio le dio tranquilidad a Jockey, que se puso 23-10. Pero al toque GER eligió patear con Picotto y descontó: 23-13.

De ahí hasta el final Jockey jugó con la desesperación de GER, con la cabeza fría y el corazón caliente, aunque la roja a Santiago Belotti lo hizo estar en alerta hasta el final.

Pero a esa altura tan seguro estaba Jockey de su juego que hasta se dio el lujo de robar varías pelotas claves en el line y echaba por tierra cualquier intento mens sana de descontar.

Hasta que al final GER fue con todo en el último intento y apoyó Ignacio Palillo para hacer la diferencia mucho más acotada.

Las formaciones de Jockey y Gimnasia

Cancha: Jockey Club. Árbitro: Emilio Traverso.

Jockey Club Rosario: Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino y Lucas Bur; Nicanor Minoldo, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul. HC. Federico Amelong.

Suplentes: Santiago Bellotti, Carlos I. Berretta, Alfredo Gálvez, Facundo Saranich, Sebastián Binner, Felipe Gigoux, Manuel Santi y Luca Scarpello.

GER: Joaquín Horcadda, Juan De Torres y Nicolás Silva; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto. HC. Hernán Dinucci.

Suplentes: Ignacio Palillo, Franco Palillo, Pedro Annunziata, Ciro Secoff, Joaquín Seoane, Nicolás Palillo, Nahuel Duarte y Magyn Gallay.