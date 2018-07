"Jamás me metí ni me pienso meter en la política del club"

Las elecciones en Central son el 30 de septiembre y aún hay un ambiente de cierta indefinición en cuanto a los candidatos, tanto del lado del oficialismo como en la oposición. Al respecto el Patón Bauza fue más que claro: "Jamás me metí, ni me pienso meter en el tema político del club".

¿Te preocupa que este ambiente preelectoral pueda bajar a la cancha cuando arranque la Superliga?

Estuve hablando algo en estos días con algunos dirigentes. Yo veo que esta comisión está muy tranquila para ese momento político. Después veo que hay movimientos de todos lados. Por eso, cuando esté de regreso en Rosario quizás me entere de algo. Pero, como les dije a los dirigentes, jamás me metí ni me pienso meter en el tema político del club. Nunca me metí porque es un tema en el que no me gusta involucrarme. Es delicado. Ahora veo que hay tres o cuatro facciones políticas, que están hablando de que alguna se junta con otra o no, no sé. Yo me dedico al fútbol y no me quiero meter en política.

Decís que notas al oficialismo tranquilo. ¿Los ves confiados?

Más que confiados, los noto con la seguridad de que pueden volver a ganar, a eso me refiero. Por lo menos, es lo que transmiten. Igualmente están preocupados y se están moviendo.

En otros momentos del club el clima preelectoral afectó al fútbol. ¿Cómo vas a manejar esta situación?

Sí, obvio. Pero en eso voy a intentar que no se mezcle. Lo bueno de esto es que Arroyo Seco está muy lejos de todo y es difícil que el ambiente se contamine. De todos modos, si llegan a ir allá, voy a tratar de que no se metan. Voy a ver lo que puedo hacer, pero voy a tratar de que eso no suceda.





>>> Regreso

El plantel canalla voló ayer por la mañana rumbo a Rosario y el arribo estaba previsto para anoche en Fisherton. Hoy tendrán la jornada libre y entrenarán mañana por la tarde en Arroyo Seco.