Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Las autoridades anfitrionas alertaron a los asistentes sobre posibles fraudes de ciberdelincuentes ante la urgencia por conseguir boletos al evento

Desde la orgaización recomiendan comprar las entradas para el Mundial 2026 en el canal oficial de la Fifa

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca y los fanáticos del fútbol están expectantes por presenciar este evento de gran magnitud. Sin embargo, la escasez de entradas en venta y la alta demanda llevaron a que varios asistentes caigan en diferentes estafas digitales.

Las autoridades de México y Estados Unidos alertaron sobre el crecimiento de estafas de ciberdelincuentes, quienes mediante frases como "últimas entradas disponibles" o "descuento por tiempo limitado" buscan inducir a compras apresuradas y sin verificación de la autenticidad del portal.

Además, los estafadores han diseñado plataformas con imágenes visuales idénticas a los sitios oficiales de la competición, que llevaron a muchos usuarios a pensar que eran canales legítimos. Estos sitios engañosos conducen a los compradores a dejar plasmados sus datos de tarjetas de crédito e información personal, lo que aumenta las posibilidades de robo de identidad o cargos desconocidos.

Estos sitios, que utilizan extensiones como .com, .online, .shop, .store y .football, buscan capturar fanáticos mediante campañas coordinadas en redes sociales y plataformas de mensajería donde prometen accesos exclusivos o precios únicos.

Recomendaciones para evitar estafas virtuales

Desde la organización de la Copa del Mundo en norteamérica recomiendan que el único canal seguro para adquirir boletos es la página oficial de la Fifa: www.fifa.com/tickets. En este sentido, indican que utilizar otro método incrementa los riesgos de ser estafado. Para una compra segura, las autoridades señalaron diversos aspectos a tener en cuenta:

Desconfiar de precios considerablemente bajos

Evitar ofertas recibidas por mensajería instantánea, redes sociales o correos electrónicos no solicitados

No transferir pagos por depósitos directos a cuentas particulares ni compartir datos sensibles o códigos de verificación

No compartir datos bancarios ni códigos de verificación fuera del proceso oficial de compra

Activar notificaciones de movimientos en cuentas bancarias para detectar cargos sospechosos

Un punto relevante es que la Fifa libera los boletos entre 24 y 48 horas antes de cada partido. Por ende, los compradores no podrán visualizar sus entradas apenas las adquieran, lo que genera una oportunidad para los estafadores ofreciendo acceso anticipados ante la incertidumbre de los interesados.