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Interna en Inglaterra antes de la semifinal con Argentina: duro cruce entre Tuchel y Bellingham

El entrenador se mostró disconforme con el rendimiento del equipo ante Noruega y la estrella del seleccionado europeo le respondió públicamente

12 de julio 2026 · 12:48hs
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El entrenador alemán Thomas Tuchel y la estrella de Inglaterra en el Mundial 2026

Foto: AP

El entrenador alemán Thomas Tuchel y la estrella de Inglaterra en el Mundial 2026, Jude Bellingham, durante el encuentro ante Noruega por cuartos de final.

La selección argentina y su par de Inglaterra se verán las caras en Mundial tras 24 años. Cada duelo entre la albiceleste y los europeos representa más que un partido de fútbol quienes, con ese marco, tienen que afrontar la preparación de la semifinal y también lidiar con una interna que explotó luego del encuentro en el que derrotaron a Noruega por 2 a 1.

Tras conseguir el pasaje a semifinales del Mundial 2026, el entrenador del seleccionado inglés, Thomas Tuchel, analizó el partido: "El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros, pero no estoy contento con el rendimiento".

"Una vez más, el compromiso está ahí pero nos lo pusimos muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en la que jugamos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin rapidez ni consistencia. Hoy tuvimos suerte", publicó el medio inglés The Guardian.

Bellingham, decisivo para Inglaterra

El partido de cuartos de final en el que el seleccionado inglés derrotó a su par noruego se jugó en Miami y finalizó 2 a 1 en favor de los dirigidos por Tuchel. Fue de ida y vuelta, pero los ingleses resolvieron el asunto a partir de aprovechar desinteligencias del fondo noruego, tanto de los defensores como del arquero.

La actuación del volante Jude Bellingham, que se desempeña en el Real Madrid, fue determinante: marcó el empate transitorio sobre el final del primer tiempo y sentenció el marcador en el inicio del tiempo suplementario.

Dura réplica contra Tuchel

Una vez finalizado el encuentro, la prensa le consultó por el partido y por las declaraciones de su entrenador. Dos medios ingleses presentes en la zona mixta (The Guardian y The Sun) coincidieron en que sus reacciones mostraban entre indiferencia y exasperación. "Si, bueno, da igual", se limitó a decir.

Tras ello, un periodista le consultó si en base a lo que dijo Tuchel el equipo inglés tiene más para ofrecer. El volante del Real Madrid, que viene de marcar dos dobletes consecutivos (ante Noruega y ante México), respondió: "Quizá. O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”.

>> Leer más: Aguante corazón, aguante: Argentina venció a Suiza y ahora el que no salta es un inglés

“Creo que el juego se divide en un montón de aspectos diferentes: algunos son técnicos, otros tácticos. Y, para mí, el más importante es el psicológico: cómo se gestionan los contratiempos y cómo se afronta la adversidad. Y este equipo ha demostrado una vez más que es capaz de hacerlo”, cerró el futbolista.

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