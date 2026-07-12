Interna en Inglaterra antes de la semifinal con Argentina: duro cruce entre Tuchel y Bellingham

El entrenador se mostró disconforme con el rendimiento del equipo ante Noruega y la estrella del seleccionado europeo le respondió públicamente

El entrenador alemán Thomas Tuchel y la estrella de Inglaterra en el Mundial 2026, Jude Bellingham, durante el encuentro ante Noruega por cuartos de final.

La selección argentina y su par de Inglaterra se verán las caras en Mundial tras 24 años. Cada duelo entre la albiceleste y los europeos representa más que un partido de fútbol quienes, con ese marco, tienen que afrontar la preparación de la semifinal y también lidiar con una interna que explotó luego del encuentro en el que derrotaron a Noruega por 2 a 1 .

Tras conseguir el pasaje a semifinales del Mundial 2026, el entrenador del seleccionado inglés, Thomas Tuchel, analizó el partido : "El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros, pero no estoy contento con el rendimiento ".

"Una vez más, el compromiso está ahí pero nos lo pusimos muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en la que jugamos : descuidados, con muchos errores técnicos, sin rapidez ni consistencia. Hoy tuvimos suerte", publicó el medio inglés The Guardian.

El partido de cuartos de final en el que el seleccionado inglés derrotó a su par noruego se jugó en Miami y finalizó 2 a 1 en favor de los dirigidos por Tuchel. Fue de ida y vuelta, pero los ingleses resolvieron el asunto a partir de aprovechar desinteligencias del fondo noruego, tanto de los defensores como del arquero.

La actuación del volante Jude Bellingham, que se desempeña en el Real Madrid, fue determinante: marcó el empate transitorio sobre el final del primer tiempo y sentenció el marcador en el inicio del tiempo suplementario.

¿REBOTE? ¡DOBLETE DE BELLINGHAM QUE NO PERDONA!



Nyland la dejó larga en una atajada y Jude llegó justo para poner las cosas 2-1 ante Noruega. pic.twitter.com/0YqRSvm1Rf — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Dura réplica contra Tuchel

Una vez finalizado el encuentro, la prensa le consultó por el partido y por las declaraciones de su entrenador. Dos medios ingleses presentes en la zona mixta (The Guardian y The Sun) coincidieron en que sus reacciones mostraban entre indiferencia y exasperación. "Si, bueno, da igual", se limitó a decir.

Tras ello, un periodista le consultó si en base a lo que dijo Tuchel el equipo inglés tiene más para ofrecer. El volante del Real Madrid, que viene de marcar dos dobletes consecutivos (ante Noruega y ante México), respondió: "Quizá. O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”.

>> Leer más: Aguante corazón, aguante: Argentina venció a Suiza y ahora el que no salta es un inglés

“Creo que el juego se divide en un montón de aspectos diferentes: algunos son técnicos, otros tácticos. Y, para mí, el más importante es el psicológico: cómo se gestionan los contratiempos y cómo se afronta la adversidad. Y este equipo ha demostrado una vez más que es capaz de hacerlo”, cerró el futbolista.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por las semifinales del Mundial 2026 El partido se jugará desde las 16 (horario en Argentina).