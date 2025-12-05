La Capital | Información General | helicóptero

Un helicóptero cayó en Palermo: cómo son y cuánto cuestan los tours turísticos de la empresa

La aeronave cayó en una cancha de tenis y dejó heridos. Pertenece a una compañía que realiza paseos turísticos por el cielo de Buenos Aires

5 de diciembre 2025 · 13:59hs
Un helicóptero se estrelló en una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Un helicóptero se estrelló en una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

De manera inesperada, un helicóptero cayó del cielo este jueves por la noche en la Ciudad de Buenos Aires. Más precisamente, se estrelló en una cancha de tenis del barrio porteño de Palermo. Se conoció que la aeronave pertenece a una empresa que se dedica a los tours turísticos por dicha localidad.

El vehículo aéreo es propiedad de Hangar Servicios, una compañía privada que, además de ofrecer tours en helicóptero por el cielo de Buenos Aires y alrededores, se dedica a viajes ejecutivos, mantenimiento de aeronaves y escuela de vuelo.

Fue en un tour nocturno que el helicóptero se estrelló en el barrio porteño de Palermo. Según detallaron fuentes policiales, no hubo víctimas fatales en el accidente que tuvo lugar este jueves.

Cómo son y cuánto cuestan los tours en helicóptero

Hangar Servicios, empresa propietaria del helicóptero que cayó este jueves, opera desde su base en el aeropuerto de San Fernando y promociona diferentes recorridos en helicóptero, con tarifas que se cobran por vuelo completo (no por persona) y capacidad para hasta tres pasajeros.

Los precios -todos dolarizados- de Hangar Servicios varían según la duración del tour y el destino. Son los siguientes:

  • Vuelo en helicóptero de 18 minutos: u$s 240.
  • Vuelo nocturno en helicóptero de 22 minutos: u$s 293.
  • Helitour Norte (zona norte / Delta) de 30 minutos: u$s 400.
  • Helitour Buenos Aires (sobre la ciudad y zona ribereña) de 30 minutos: u$s 400.
  • Helitour Mix (combinado zona norte + ciudad) de 42 minutos: u$s560.
  • Helitour por la isla Martín García de 50 minutos + 2 horas de estadía: u$s 667

El helicóptero que se cayó en Palermo

Un helicóptero se precipitó en la noche de este jueves en una cancha de tenis del barrio porteño de Palermo. Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron asistidos por los servicios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires e internados en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

El accidente ocurrió a primera hora de la noche de este jueves en Palermo, en el excircuito KDT, en inmediaciones del Jardín Japonés y del Aeroparque Jorge Newbery. El helicóptero, un Robinson matrícula LV-JXR, se precipitó “a raíz de un desperfecto técnico sobre las canchas de tenis del excircuito KDT”, indicaron voceros del lugar.

2025-12-04 helicoptero cancha tenis palermo
Los ocupantes de la aeronave, dos hombres y una mujer, resultaron heridos, fueron asistidos por el personal de Bomberos de la Ciudad y del Same, y luego trasladados al Hospital Fernández.

“Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se encontraba controlada”, precisaron las fuentes consultadas. El desperfecto obligó a la aeronave a hacer un aterrizaje de emergencia en una de las canchas de tenis.

