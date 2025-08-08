Merlos le perdonó la vida a Ever Banega, que merecía la tarjeta roja, y expulsó a Lucas Regiardo

El capitán de Newell's recibió la tarjeta amarilla por un golpe desde atrás a un rival en la mitad de la cancha.

Andrés Merlos le muestra la tarjeta amarilla a Ever Banega luego de una falta que pareció merecer la roja.

Newell's juega con Central Córdoba un partido con mucha tensión dentro de la cancha. Quien intenta conducir al equipo es Ever Banega, cuyos pases filtrados parecen ser casi la única opción clara de los rojinegros. Pero el capitán también se salvó de la tarjeta roja en una jugada polémica.

Iban 17 minutos del primer tiempo. La pelota estaba sobre la izquierda cuando fueron a buscarla Banega y Fernando Juárez, del equipo santiagueño.

Pareció que el jugador de Central Córdoba se quedaba con ella cuando recibió un impacto desde atrás, a la altura del tobillo. Quien lo había golpeado era justamente el capitán rojinegro.

Amarilla de Andrés Merlos para Banega

Lo que pasó fue que Banega fue con la plancha hacia adelante y su botín derecho impactó sobre la pierna de Juárez. El árbitro Andrés Merlos sacó enseguida la tarjeta amarilla, aunque todo el estadio dio por hecho que la jugada se revisaría.

La sensación es que Merlos se había quedado corto, pero independientemente de si el VAR revisó o no el incidente, la decisión finalmente quedó confirmada: fue amarilla para Banega, que de ese modo pudo seguir en la cancha.

Amarilla, revisión y roja para Regiardo

Menos de 15 minutos después, en un ataque del equipo santiagueño, Luca Regiardo barrió al ex-Newell's Lucas Besozzi y le rozó una pierna con los tapones del botín.

Merlos primero le sacó tarjeta amarilla, pero el VAR lo llamó y revisó la jugada. Y, después de recibir dos proyectiles de los hinchas mientras miraba el monitor, comunicó por los altoparlantes su decisión final sobre la jugada.

Dijo que Regiardo impactó sobre el gemelo del rival y agregó: "La decisión final es: cambio de la tarjeta amarilla por roja", dijo Merlos y de ese modo, a los 31 del primer tiempo, expulsó al joven volante rojinegro.

Si ambas decisiones de Merlos resultaron polémicas, no puede decirse menos de Silvio Trucco. Es que el encargado del VAR no llamó al árbitro para que revisara la jugada de Banega y, en cambio, sí lo hizo en la de Regiardo, cuya infracción pareció más para amarilla que para roja.